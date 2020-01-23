Охота на "героев парковки": машину убрали с пешеходного перехода за три минуты (фото)

В центре Киева 23 января утром, возле Конституционного суда эвакуатор увез легковушку, оставленную на краю пешеходного перехода. Это произошло на улице Антоновича. Отметим, что здесь часто оставляют автомобили с нарушением правил парковки, а обочины дороги плотно запаркованы машинами.

Процесс эвакуации занял не более трех минут и не помешал движению других машин. При этом, на месте работал эвакуатор старого образца.

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Напомним, сейчас в столице пытаются решить проблему с местом под штрафплощадки, куда увозят эвакуированные с улиц города автомобили нарушителей. Площадок критически не хватает для эффективной работы по эвакуации авто.

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Имеющиеся в городе две штрафплощадки находятся в подчинении Главного управления Национальной полиции в Киеве. Правоохранители охраняют и обслуживают эти площадки, на правом берегу – на улице Туполева, и на левом берегу – на улице Гната Хоткевича. Обе равно удалены от центра города. Эвакуатору из городского центра, учитывая существующий жесткий трафик и пробки, нужно потратить не меньше полутора часов, чтобы отвезти туда автомобиль. При этом тратится большое количество топлива.

Ранее в Киеве начали работу новые турецкие эвакуаторы. Они могут забрать авто всего за одну минуту. Власти надеются, что это решит проблему с парковкой в неположенных местах. Ведь в столице продолжают активно бороться с нарушителями правил дорожного движения.

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