Охота на "героев парковки": в центр Киева выехала "бригада" эвакуаторов

/ Фото: Мила Князьская-Ханова

В Киеве утром на улице Антоновича заметили несколько коммунальных эвакуаторов. Отметим, что на этой улице автомобилисты регулярно нарушают правила парковки, оставляя свои машины на тротуарах, а порой – и на первой полосе, которая предусмотрена для городских автобусов и троллейбусов.

Фото: Сегодня

В колонне – сразу пять спецавтомобилей. Эвакуаторы остановились возле автомобилей коммунальщиков, которые проводят дорожные работы на обочине дороги.

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Фото: Сегодня

По словам рабочих, спецтранспорт вызвали, чтобы убрать автомобили, которые оставлены на части дороги, на которой будут демонтировать часть асфальта.

Фото: Сегодня

Отметим, на многих улицах столицы владельцы машин заставляют автомобилями полосы общественного транспорта. Парковка в запрещенных местах – одна из главных проблем украинских городов.

Напомним, массовая эвакуация машин "героев парковки" в центре столицы аукнулась неожиданной проблемой. В КП "Киевтранспарксервис" сообщили, что штрафплощадки на ул. Хоткевича и Пуховской уже переполнены.

Также новости "Сегодня" писали, что в Украине разрешат размещение парковок на кровлях общественных зданий и сооружений. Речь идет о тех крышах, которые уже приспособлены для хозяйственного использования. Исключение составляют социальные учреждения – детские сады, школы и больницы-стационары.

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