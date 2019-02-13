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Охота на "зайцев" в транспорте Киева: какие права имеют контролеры и пассажиры

Сегодня, 13:37

Права контролеров и пассажиров в транспорте Киева – все особенности проверки билетов

Проверки. В наземном транспорте работают 130 контролеров «Киевпастранса»
Проверки. В наземном транспорте работают 130 контролеров «Киевпастранса». Фото: Анатолий Бойко
Охота на "зайцев" в транспорте Киева: какие права имеют контролеры и пассажиры //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c6/3f7/53c/5c63f753ceee6.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c6/3f7/53c/5c63f753ceee6.jpg Транспорт Права контролеров и пассажиров в транспорте Киева – все особенности проверки билетов

В столичном наземном транспорте реже ловят "зайцев", но до сих пор часто возникают конфликтные ситуации между пассажирами и контролерами. "Сегодня" выяснила, сколько "Киевпастранс" заработал на безбилетниках, и еще раз убедилась, что права проверяющих прописаны очень размыто.

Очередная стычка произошла недавно в троллейбусе №27. По версии пассажира, он вошел с билетом и закомпостировал его. Когда в транспорт вошли контролеры, не смог найти талончик, говорит, возможно, выпал. Мужчина хотел выйти на ближайшей остановке, но проверяющие, как это часто бывает, стали его силой удерживать в салоне. Разбирательства переросли в потасовку.

В "Киевпастрансе" тоже высказались по поводу инцидента. По их версии, пассажир первый начал драку. В "Киевпастрансе" говорят, что такие ситуации происходят каждый день, а безбилетник в любом случае обязан оплатить штраф. Киевляне в интернете устроили жаркую дискуссию о том, кто виноват и кто на что имеет право.

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МЕНЬШЕ. По данным "Киевпастранса", на предприятии работают 130 контролеров. "Их зарплата в среднем составляет 10,3 тыс. грн", — говорят здесь. В 2018 году они оштрафовали за безбилетный проезд 35 535 человек на сумму 4,031 млн грн. Для сравнения, в 2017 году поймали 42,6 тыс. "зайцев", а в 2016-м — 37,1 тыс. Проблема в том, что законодательство сейчас четко не регламентирует деятельность контролеров. Большинство пассажиров наверняка знают только, что они должны быть в форме, с удостоверениями и жетонами.

В "Киевпастрансе" поясняют, что контролеры руководствуются тремя статьями КУоАП и должностной инструкцией. Одна из статей Кодекса говорит о том, что за безбилетный проезд накладывается штраф в 20-кратном размере стоимости проезда (в Киеве — 160 грн). Вторая, что контролеры имеют право штрафовать, и третья о том, что штрафы в определенных случаях могут выписывать на месте.

ПРАВИЛА. В должностной инструкции, которую предоставили "Сегодня" в "Киевпастрансе", больше интересного. Документом, к примеру, установлена норма проверок — 35 ежедневно. Здесь сказано, что контролер имеет право проверять наличие проездных документов у пассажиров, изымать недействительные, штрафовать, высаживать безбилетника на ближайшей остановке.

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"Если пассажир отказывается оплачивать штраф на месте, а также в случае злостного неповиновения, вызвать полицию", — говорится в инструкции. А вот то, что можно силой удерживать пассажира в салоне, пусть это даже и безответственный заяц, нигде не прописано. Отдельно отмечено, что контролер должен знать правила поведения в конфликтных ситуациях и методы компромиссного решения конфликтов. А при выявлении безбилетного пассажира должен разобраться в обстоятельствах. Действительно, они бывают разные: кто-то через толпу передал за проезд деньги и ждет свой билет, кто-то банально мог и уронить на пол.

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Интересно, что контролеры проверяют не только пассажиров, но и сотрудников КП. А еще обязаны следить за экипировкой подвижного состава (к примеру, за исправностью компостеров) и даже контролировать чистоту остановок транспорта.

Напомним, Единая электронная карточка, которой в Киеве можно заплатить за проезд как в метро, так и в коммунальном наземном транспорте, наконец-то поступила в продажу. С 1 февраля Kyiv Smart Card можно приобрести и пополнить в кассах на 10 станциях столичной подземки.

Контролеры будут искать "электронных зайцев" с помощью специальных устройств, которые будут сверять данные с валидаторов о зарегистрированных поездках и сверять с картами пассажиров. Электронный билет будет действителен до конца рейса, на конечных остановках систему будут обнулять, стирая данные об активных поездках. Так что "ездить кругами" не выйдет.

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Тег транспорт, проезд, безбилетник, контролер, зайцы, киевпастранс

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АВТОР:

Наталья Мамчур

Источник:

Сегодня

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