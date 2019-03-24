Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь
Сделать стартовой
27,26
31,04
УКР
Главная Больше  Новости в Киеве Больше  Транспорт

Омелян анонсировал масштабные изменения на ж/д вокзале в Киеве

Сегодня, 12:27

Люди должны не просто приходить на вокзал, но и приятно там проводить время до отъезда, считает министр

Фото: Анатолий Бойко, Сегодня
Омелян анонсировал масштабные изменения на ж/д вокзале в Киеве //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c9/75b/701/5c975b701b857.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c9/75b/701/5c975b701b857.jpg Транспорт Люди должны не просто приходить на вокзал, но и приятно там проводить время до отъезда, считает министр

Киевский железнодорожный вокзал хотят изменить до неузнаваемости – реконструировать будут привокзальную территорию и не только. Изменения также коснутся не только улицы, но и внутривокзальной инфраструктуры.

Об этом рассказал министр инфраструктуры Владимир Омелян, передает Укринформ.

По его словам, процесс это не быстрый – в этом году планируется только улучшить логистику киевского вокзала.

"В этом году мы просто сделаем косметические вещи и улучшим логистическую наполненность этого вокзала, чтобы людям было удобно интуитивно пользоваться теми услугами, которые имеются сейчас. В этом году, максимум в следующем году, мы хотим завершить все проектные работы и приступить к большой либо концессии, либо за счет собственных ресурсов перестройке пригородной привокзальной площади и самого вокзала", – сказал Омелян.

Читайте также

Министр отметил, что изменения на территории вокзала будут согласованы с частным бизнесом, который находится на его территории и вокруг.

"По самому вокзалу мы уже имели несколько заседаний рабочей группы. В настоящее время мы разрабатываем концепцию единого общественного пространства. Это означает, что все транспортные услуги, начиная от железной дороги, метро, электричек, автобусов должны быть под одной крышей, а вокруг должна быть приятная территория с развлечениями, отдыхом, деревьями, чего сейчас и близко нет, и это все напоминает Шанхай. Мы договорились, что будет разработан предпроектный вариант", – подчеркнул он.

Омелян хочет, чтобы люди получили новое качество – не просто прийти на вокзал, а чтоб и приятно там провести время.

Напомним, на Центральном ж/д вокзале столицы прошло масштабное совещание топ-чиновников страны и городских властей, после которого они пообещали навести здесь идеальный порядок уже ко Дню Киева. "Сегодня" проверила, как меняется вокзал в Киеве.

Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram

Тег Киев, вокзал, реконструкция, Омелян

Вы сейчас просматриваете новость " Омелян анонсировал масштабные изменения на ж/д вокзале в Киеве". Другие Транспорт смотрите в блоке "Последние новости"

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Орфографическая ошибка в тексте:
Послать сообщение об ошибке автору?
Сообщение должно содержать не более 250 символов
Выделите некорректный текст мышкой
Спасибо! Сообщение отправлено.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Украине уменьшилось количество краж на вокзалах

Вчера, 06:40

Копы заявили об удивительно низком числе зарегистрированных преступлений

В Харьковской области женщина родила на вокзале

20 марта, 12:04

Сейчас женщина с младенцем находятся в больнице

На ж/д вокзале в Киеве ограбили и порезали ножом мужчину

19 марта, 11:43

Гражданин Азербайджана увидел, как мужчина считает на вокзале деньги и кладет их в барсетку

Концессия начинается: два вокзала в Украине отдадут бизнесу

13 марта, 12:54

Пилотный проект "Укрзализныци" стартует не с Киевского вокзала

Почему звезда «Гостьи из будущего» Алексей Фомкин умер в 26 лет

Заворотнюк объяснила, почему назвала новорожденную дочь Милой

В деле по "заговору Савченко-Рубана" в СБУ резкий разворот

Умер актер из фильма «Девчата»

Не святая Диана: 7 фатальных ошибок принцессы Уэльской

6 категорий людей, кого нельзя брать в крестные ребенку

Германия занервничала. США готовят удар по "Северному потоку-2"

Внук Карбышева потребовал возбудить дело против Comedy Woman

Тайны Татьяны Лавровой: «Олег пьет и меня заставляет»

Украине сдался экс-главарь "ДНР" - нардеп
Загрузка...

Соцпомощь по статусу хотят заменить помощью по уровню доходов: что это значит

Сегодня, 07:51

Эксперты говорят, что придется менять все, включая систему налогообложения

Предметы на выбор и интернатура для учителей: что поменяется в украинских школах

Вчера, 07:39

Правительство одобрило законопроект об "Общем среднем образовании"

Где ждать дождей, а где снега: прогноз погоды в Украине на неделю

Вчера, 07:28

В понедельник, 25 марта дожди зальют всю Украину (в восточных областях выпадет мокрый снег)

Операторы отказываются от безлимитных тарифов: не придется ли платить больше

22 марта, 07:28

Первый оператор заявил, что готовится отказаться от безлимитных услуг

«Лети, девочка». Юлию Началову проводили в последний путь (фото)

Трагедии в жизни Юлии Началовой

Кто основал Москву? Украинка загнала в тупик российского политика