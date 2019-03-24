Омелян анонсировал масштабные изменения на ж/д вокзале в Киеве

Люди должны не просто приходить на вокзал, но и приятно там проводить время до отъезда, считает министр

Фото: Анатолий Бойко, Сегодня

Омелян анонсировал масштабные изменения на ж/д вокзале в Киеве //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c9/75b/701/5c975b701b857.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c9/75b/701/5c975b701b857.jpg 2019-03-24T12:27:00+02:00 Транспорт Люди должны не просто приходить на вокзал, но и приятно там проводить время до отъезда, считает министр

Киевский железнодорожный вокзал хотят изменить до неузнаваемости – реконструировать будут привокзальную территорию и не только. Изменения также коснутся не только улицы, но и внутривокзальной инфраструктуры.

Об этом рассказал министр инфраструктуры Владимир Омелян, передает Укринформ.

По его словам, процесс это не быстрый – в этом году планируется только улучшить логистику киевского вокзала.

"В этом году мы просто сделаем косметические вещи и улучшим логистическую наполненность этого вокзала, чтобы людям было удобно интуитивно пользоваться теми услугами, которые имеются сейчас. В этом году, максимум в следующем году, мы хотим завершить все проектные работы и приступить к большой либо концессии, либо за счет собственных ресурсов перестройке пригородной привокзальной площади и самого вокзала", – сказал Омелян.

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Министр отметил, что изменения на территории вокзала будут согласованы с частным бизнесом, который находится на его территории и вокруг.

"По самому вокзалу мы уже имели несколько заседаний рабочей группы. В настоящее время мы разрабатываем концепцию единого общественного пространства. Это означает, что все транспортные услуги, начиная от железной дороги, метро, электричек, автобусов должны быть под одной крышей, а вокруг должна быть приятная территория с развлечениями, отдыхом, деревьями, чего сейчас и близко нет, и это все напоминает Шанхай. Мы договорились, что будет разработан предпроектный вариант", – подчеркнул он.

Омелян хочет, чтобы люди получили новое качество – не просто прийти на вокзал, а чтоб и приятно там провести время.

Напомним, на Центральном ж/д вокзале столицы прошло масштабное совещание топ-чиновников страны и городских властей, после которого они пообещали навести здесь идеальный порядок уже ко Дню Киева. "Сегодня" проверила, как меняется вокзал в Киеве.

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