Остановка транспорта в Киеве: появились схемы специальных маршрутов

В КГГА показали список маршрутов, которые будут ходить после остановки общественного транспорта

В Киеве, где ранее остановили работу общественного транспорта, опубликовали схемы маршрутов для пассажиров, работающих на объектах критической инфраструктуры.

Об этом сообщили на официальном сайте Киевской городской государственной администрации.

Транспортом смогут воспользоваться лишь медработники, спасатели, правоохранители, работники продуктовых магазинов и аптек, а также сотрудники стратегических предприятий при наличии специального пропуска.

Будут действовать следующие маршруты:

Автобусные:

№ 56-Д "просп.Палладина – ст. м."Лыбидская";

№ 114 "Ул. Милославская – ж/д вокзал "Центральный";

№ 118 "Ст. м. "Черниговская" – ст. м. "Политехнический институт";

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№ 119 "Ул. Кассиана – Контрактовая площадь";

№ 220 "Ул. Тростянецкая – ул. Медовая";

№ 500 "Ул. Северная – ж/д вокзал "Центральный".

Троллейбусные:

№ 7 "Ул. Чернобыльская – ст. м. "Площадь Льва Толстого";

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№ 16 "Ул. Туполева – Майдан Независимости";

№ 30 "Ул. Милославская – ул. Кадетский гай";

№ 91-Н "Ул. Милославская – ж/д вокзал "Центральный";

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№ 92-Н "Просп. Свободы – аэропорт "Киев" им. И. Сикорского.

Трамвайные:

№ 1 "Михайловская Борщаговка – станция "Старовокзальная";

№ 12 "Пуща-Водица – Контрактовая площадь";

№ 14 "Просп. Отрадный – Контрактовая площадь";

№ 16 "Ст. м. "Героев Днепра" – Контрактовая площадь";

№ 22 "Б-р Перова – завод ЖБК";

№ 28-Д "Просп. Ватутина – ст. м. "Позняки".

Ранее о том, что с воскресенья, 22 марта, в Киеве прекращаются пассажирские перевозки, сообщил глава МВД Арсен Аваков. Также он заявил о необходимости введения тотального карантина с более жествими мерами.

Тем временем, президент Владимир Зеленский заявил о готовности ввести чрезвычайное положение по всей Украине в связи с распространением коронавируса.

Все подробности в спецтеме Карантин в Украине

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