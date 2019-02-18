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"Острова" безопасности: как в Киеве защищают дороги от "героев парковки"

Сегодня, 14:17

Новая безопасная зона появилась на площади Победы

"Острова" безопасности: как в Киеве защищают дороги от "героев парковки" //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c6/aa1/df8/5c6aa1df8df2b.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c6/aa1/df8/5c6aa1df8df2b.jpg Транспорт Новая безопасная зона появилась на площади Победы

Сотрудники КП "Центр организации дорожного движения" продолжают ограждать столбиками островки безопасности на дорогах, где часто паркуются авто, создавая аварийные ситуации. Такую защиту 16 февраля установили на пл. Победы.

"Парковка ограничивала осмотр перекрестка водителями, что повышало вероятность ДТП", — поясняют в Центре.

Так выглядела дорога до установки столбиков. Фото: facebook.com/kyivtrafficmanagement

Ранее ограничители появились в районе Почтовой и Бессарабской площадей. Такие меры помогут повысить безопасность для всех участников движения — и водителей, и пешеходов.

Кстати, оградили столбиками и тротуар возле офиса КП на ул. Б. Хмельницкого. Раньше он был заставлен машинами, и киевляне часто смеялись, что коммунальщики не могут навести порядок даже у себя "под носом".

Напомним, в Киеве вскоре заработает парковочная инспекция. К новой службы контроля уже набрали 10 человек. Сейчас они проходят обучение. Инспекторы сначала будут проводить разъяснительную работу, но со временем начнут штрафовать. Также с "героями парковки" борются активисты. 

Ранее, в ноябре прошлого года мы писали о том, что на улице Шота Руставели в Печерском районе Киева выделенную полосу общественного транспорта защитили делиниаторами. Тогда отмечалось, что столбики физически отделили полосу общественного транспорта.

Однако уже через неделю после установки делиниаторов сообщалось, что отдельные автохамы паркуют автомобили на отгороженной полосе. При этом, делиниаторы им совершенно не помеха. А вот общественному транспорту проехать сложно, так как снег за столбиками убрать коммунальщикам было сложно.

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Тег парковка, дороги, площадь победы, парковка в Киеве, островок безопасности

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АВТОР:

Наталья Мамчур

Источник:

Сегодня

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