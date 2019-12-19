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Открытие елки в Киеве: метро может закрыть одну станцию, а центр перекроют (схема)

19 декабря, 13:49

На вход могут закрыть станцию метро "Золотые ворота"

/ Фото: Александр Марущак, Сегодня

В Киеве в связи с открытием новогодней елки на Софийской площади перед началом и после торжественных мероприятий в четверг, 19 декабря, могут закрыть на вход станцию метро "Золотые ворота". Об этом сообщает пресс-служба столичной подземки.

"Механизм применяется из соображений безопасности во избежание массового скопления пассажиропотока на платформах станции. По возможности просим воспользоваться станциями "Театральная" или "Майдан Незалежности", - говорится в сообщении.

Кроме того, 19 декабря:

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  • с 17:00 до 19:00 будет ограничено движение транспортных средств по улице Владимирской (от дома №51/53 до пересечения с улицей Софиевской);
  • с 16:00 до 22:00 будет ограничено движение транспортных средств на Владимирском проезда и улицы Владимирской (от дома № 23 на улице Софиевской до Рыльского переулка);
  • Также сегодня будет запрещена парковка транспортных средств вокруг Софийской площади.

Фото: патрульная полиция Киева

Фото: патрульная полиция Киева

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Отметим, что 19 декабря, в День Святого Николая, вместе с главной елкой на Софийской площади торжественно включат гирлянды и на новогодних елочках во всех районах столицы.

А как выглядит резиденция Святого Николая во Львове – смотрите в сюжете "Сегодня":

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транспорт Киев Новый год 2020

Источник: Сегодня

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