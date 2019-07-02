Отмена бесплатного трамвая на Борщаговке: в "Киевпастрансе" назвали причину

Маршрут №2 запустили на время отмены скоростного трамвая от вокзала на Борщаговку

Фото: Сергей Ревера, Сегодня

Киевляне возмущены отменой бесплатного проезда в трамвае №2, который на время ремонта Борщаговского путепровода довозит людей от остановки "Академика Королева" к станции "Ромена Роллана".

В КП "Киевпастранс" только на следующий день после отмены проезда смогли назвать причину такого решения.

"На время капитального ремонта путепровода на перекрестке проспекта Комарова и Леся Курбаса возле железнодорожной платформы "Борщаговка" был составлен особый режим работы трамвая №2. До первого июля этот маршрут исполнял движение и развороты в тестовом режиме и проезд на нем был бесплатный, из-за того, что он считался "нулевым", то есть, идущим не по утвержденному маршруту. Поскольку он считался "нулевым", то взымать оплату за проезд в нем было запрещено. А с 1 июля маршрут запущен по утвержденной рабочей схеме и теперь оплата производится на общих основаниях. Отметим, что согласно законодательству решение о предоставлении бесплатного проезда в компетенции Киевского городского совета. Приносим извинения за предоставленные неудобства"., – рассказал Владимир Литвинов, и.о. директора по транспорту КП "Киевпастранс".

Отметим, что никаких объявлений по изменению графика работы трамвая №2 на сайте КП "Киевпастранс" нет до сих пор.

Как сообщалось, трамвайный маршрут №2, который запустили на время реконструкции Борщаговского путепровода на пересечении проспектов Комарова и Леся Курбаса, с 1 июля стал платным. Об этом сообщают жители в соцсетях.

Напомним, с 22 июня были закрыты популярные маршруты скоростного трамвая №1 и №3, а "двойка" начала курсировать от проспекта Королева до станции "Ромена Ролана".

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