Сделать стартовой
26,21
29,74
УКР
Главная Больше  Новости в Киеве Больше  Транспорт

Отмена бесплатного трамвая на Борщаговке: в "Киевпастрансе" назвали причину

2 июля, 17:26

Маршрут №2 запустили на время отмены скоростного трамвая от вокзала на Борщаговку

Фото: Сергей Ревера, Сегодня

Киевляне возмущены отменой бесплатного проезда в трамвае №2, который на время ремонта Борщаговского путепровода довозит людей от остановки "Академика Королева" к станции "Ромена Роллана".

В КП "Киевпастранс" только на следующий день после отмены проезда смогли назвать причину такого решения.

"На время капитального ремонта путепровода на перекрестке проспекта Комарова и Леся Курбаса возле железнодорожной платформы "Борщаговка" был составлен особый режим работы трамвая №2. До первого июля этот маршрут исполнял движение и развороты в тестовом режиме и проезд на нем был бесплатный, из-за того, что он считался "нулевым", то есть, идущим не по утвержденному маршруту. Поскольку он считался "нулевым", то взымать оплату за проезд в нем было запрещено. А с 1 июля маршрут запущен по утвержденной рабочей схеме и теперь оплата производится на общих основаниях. Отметим, что согласно законодательству решение о предоставлении бесплатного проезда в компетенции Киевского городского совета. Приносим извинения за предоставленные неудобства"., – рассказал Владимир Литвинов, и.о. директора по транспорту КП "Киевпастранс".

Отметим, что никаких объявлений по изменению графика работы трамвая №2 на сайте КП "Киевпастранс" нет до сих пор.

Как сообщалось, трамвайный маршрут №2, который запустили на время реконструкции Борщаговского путепровода на пересечении проспектов Комарова и Леся Курбаса, с 1 июля стал платным. Об этом сообщают жители в соцсетях.

Напомним, с 22 июня были закрыты популярные маршруты скоростного трамвая №1 и №3, а "двойка" начала курсировать от проспекта Королева до станции "Ромена Ролана".

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Тег Киев, трамвай, скоростной трамвай, киевпастранс

Вы сейчас просматриваете новость " Отмена бесплатного трамвая на Борщаговке: в "Киевпастрансе" назвали причину". Другие Транспорт смотрите в блоке "Последние новости"

АВТОР:

Василий Михальчук

Источник:

Сегодня

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Орфографическая ошибка в тексте:
Послать сообщение об ошибке автору?
Сообщение должно содержать не более 250 символов
Выделите некорректный текст мышкой
Спасибо! Сообщение отправлено.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Киевлян оставили без скоростного трамвая

24 июня, 08:42

Вместо скоростных трамваев жителям предложили три альтернативных маршрута

В Киеве ограничат движение скоростного трамвая на Борщаговке

19 июня, 15:00

Ограничения связаны с ремонтом путепровода

В Киеве трамвай сбил сотрудницу прокуратуры – СМИ

22 мая, 15:30

Молодая женщина разговаривала по телефону и не услышала приближение транспорта

ФОТОФАКТ. В Киеве слетел с рельсов трамвай

16 мая, 19:32

Жителям Борщаговки следует планировать свои маршруты с учетом поломки на трамвайном маршруте

Четвертая революция: какие профессии исчезнут уже через 10 лет

Маму убил родной сын. Трагедия в семье вратаря-легенды из РФ

Джулия Робертс раскрыла правду об истинном финале "Красотка"

Шевченко и сыновья: Как отдыхает украинская футбольная легенда

Появилось видео с места убийства жены Соколова. Подробности

Здесь 1937 год: Журналист из Донецка рассказал о жизни в Крыму

Две трети самолетов в России разваливаются

Самые глупые пароли в интернете

Венгрия'08: Тадаши Ямашина не смог сдержать слёз

Ученые заставили клетки в мертвом мозге снова работать

В Раде заявили о планах команды Зеленского перенести столицу

Самая красивая девочка на Земле выросла. Присядьте, вот кем стала

Им нужен ваш номер телефона: как мошенники чистят банковские карты и оформляют кредиты на граждан

Вчера, 07:51

Злоумышленники снимают деньги с чужих карточек и оформляют кредиты, используя номер телефона

Новая украинская школа: чего ждать родителям от реформы образования в Украине

Вчера, 07:34

Новая украинская школа выпустила первый класс

Сколько заплатим за "лишние метры" и что нужно знать о налоге на жилье в 2019 году

Вчера, 07:00

Суммы в платежках за год выросли. На уплату у украинцев — два месяца

ТОП лучших пляжей Украины: где можно искупаться без опасений и с комфортом

30 июня, 07:00

Сразу 16 украинских пляжей отметили "Голубым флагом": на Киевщине, у Черного моря и в Днепре

Как определить, натуральный мед или нет?

Чем же отличаются макароны из твердых сортов пшеницы от обычных?

Диета №5: идеи блюд для здоровья печени
Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь