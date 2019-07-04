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Парковка в Киеве: уже на днях будут штрафовать без копов

4 июля, 08:48

Сейчас инспектора работают на самых оживленных улицах центра

Фото: Анатолий Бойко, Сегодня

Столичным водителям уже через несколько дней придется тщательно следить, правильно ли они припарковались. Напомним, в сентябре 2018 года приняли изменения в закон о парковке, где право штрафовать автохамов получили муниципальные инспекторы. Но для того, чтобы они заработали в столице, Киевраде и КГГА нужно было утвердить соответствующие подзаконные акты. Дело уже на финише, и первые 10 инспекторов из 90 необходимых вышли на работу. "Сегодня" подежурили вместе с ними.

СЛУЖБА НА УЛИЦЕ. Сейчас инспектора работают на самых оживленных улицах центра: Михайловской, Крещатике, Эспланадной и бульваре Шевченко. Двух инспекторов мы встретили на Михайловской.

"В начале и конце улицы стоит знак, запрещающий парковку, но нарушивших машин — около десятка", — жалуется нам инспектор по парковке Сергей Лапшин.

Фото: Анатолий Бойко, Сегодня

Он пояснил, что сейчас парковщики и полиция дежурят вместе: инспектора дают автохамам уведомления об админнарушении, а полицейские — выписывают сам штраф. Уведомления инспектора печатают на портативных принтерах, для подтверждения нарушения носят с собой видеокамеры. Если водителя нет в салоне авто, то сообщение о штрафе вкладывают под дворник. 

Прямо на наших глазах произошел неприятный инцидент. Внедорожник Subaru припарковался прямо на проезжей части улицы. Инспектора с копами уже через минуту подошли к водителю и сообщили ему о нарушении. И тут началось! "Вы кто такие? Почему не штрафуете других? Мы будем снимать вас на камеру", — заявил один из пассажиров авто. Но все же автохамам пришлось покинуть машину и получить протокол.

"Вот так и работаем. Бывают, что устраивают спектакли и истерики, а штраф-то всего 255 гривен", — делится один из инспекторов. 

ШТРАФЫ И ПРОБЛЕМЫ. С середины июля инспектора будут выписать штраф без полицейского.

"Наши работники — госслужащие, поэтому у них есть такие полномочия", — рассказала нам Алина Ярош, начальник отдела инспекции по парковке.

По ее словам, взыскания будут нескольких видов: за нарушение правил стоянки (255  грн), за парковку с угрозой движению (510  грн), за неоплату паркоместа (в зависимости от зоны 100—200  грн). Проигнорировать квитанцию не получится — ее копия останется у инспектора.

А уже осенью инспектора смогут эвакуировать авто. Это будут делать, если оно мешает движению гортранспорта, ремонту или уборке улиц. Кстати, отыскать "пропавшую" машину, обещают в КГГА, будет легко.

"В системе "Майно" появился информационный слой с данными о штрафах за парковку", — заявил глава департамента информтехнологий КГГА Юрий Назаров.

Как он разъяснил, данные об авто и адрес штрафплощадки инспектора занесут в систему вместе с данными о штрафе. 

Ранее мы писали, что в центре Киева устроили рейд на "героев парковки".

Также новости "Сегодня" писали, что в Украине разрешат размещение парковок на кровлях общественных зданий и сооружений. Речь идет о тех крышах, которые уже приспособлены для хозяйственного использования. Исключение составляют социальные учреждения – детские сады, школы и больницы-стационары.


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Тег Киев, парковка, инспектор

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АВТОР:

Василий Михальчук

Источник:

Сегодня

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