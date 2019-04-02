Парковочная революция в Киеве: власти не могут найти инспекторов

Инспекторы будут получать зарплату вдвое меньше, чем им обещали власти

Фото: Анатолий Бойко, Сегодня

Парковочная революция в Киеве: власти не могут найти инспекторов Василий Михальчук //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5ca/2f5/44c/5ca2f544c6a7d.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5ca/2f5/44c/5ca2f544c6a7d.jpg 2019-04-02T08:41:00+03:00 Транспорт Инспекторы будут получать зарплату вдвое меньше, чем им обещали власти

В рамках парковочной революции в Киеве скоро начнут свою работу инспекторы по парковке. "Сегодня" узнали, как они будут работать.

В КГГА анонсировали запуск такой инспекции еще в прошлом году, тогда планировали набрать 90 человек. Но сейчас на улицах в тестовом режиме работают всего восемь человек, поиск остальных продолжается. Да и нарушителей инспекторы пока не штрафуют, а лишь разъясняют им суть нарушений. Работают в трех районах — Шевченковском, Печерском и Голосеевском. В инспекторы особо не рвутся из-за низкой зарплаты. Она составит 4800 грн, а не обещанные ранее 10 тысяч.

"Другие надбавки, доплаты и премии будут выплачиваться согласно статье Закона Украины "О государственной службе", так как инспекторы являются госслужащими категории "B", — пояснил нам Иван Шпилевой, и. о. директора департамента транспортной инфраструктуры КГГА.

Инспекторы смогут проверять плату за использование парко-места, фиксировать нарушения правил стоянки в режиме фотосъемки. И, самое главное, они будут составлять админпротоколы, а также выносить постановления об административных взысканиях. После фиксации нарушения и решения о взыскании инспектор размещает на ветровом стекле копию решения о привлечении к админответственности водителя-нарушителя. У новой службы уже есть своя спецформа черно-желтого цвета, похожая на форму полицейских, а также портативные принтеры и видеорегистраторы.

Фото: facebook.com

По планам мэрии, парковочная реформа будет проходить до конца весны в три этапа. Сначала инспекторы будут проводить предупредительную работу без вынесения штрафов. Затем смогут использовать сертифицированные устройства для осуществления фотофиксации нарушений и вынесения постановлений о штрафах. На третьем этапе предполагается, что будет проверяться оплата парковки.

Кроме того, инспекторы будут заниматься эвакуацией неправильно припаркованных авто. Пока для борьбы со стихийными парковками власти установили делиниаторы (ограничительные столбики). Они появились на проспекте Победы, площади Толстого, улице Руставели и Бессарабке.

Фото: Г.Салай, "Сегодня". Ограничительные столбики

Ранее мы писали, как очередной "герой" парковки протаранил кирпичную лестницу на улице Ивана Кудри, 38 в Печерском районе Киева.

Напомним, в Украине разрешат размещение парковок на кровлях общественных зданий и сооружений. Речь идет о тех крышах, которые уже приспособлены для хозяйственного использования. Исключение составляют социальные учреждения – детские сады, школы и больницы-стационары.

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АВТОР: Василий Михальчук Источник: Сегодня Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter Орфографическая ошибка в тексте: Послать сообщение об ошибке автору? Комментарий для автора (не обязательно): Сообщение должно содержать не более 250 символов Отмена Отправить Выделите некорректный текст мышкой Спасибо! Сообщение отправлено.