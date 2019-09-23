Парковочные талоны на октябрь в Киеве: как они выглядят и где их можно купить

Стоимость месячного абонемента – от 315 до 630 гривен

Иллюстрация / Фото: Данил Павлов, Pixabay

В продажу поступили парковочные талоны на октябрь, а также парковочные абонементы на IV квартал 2019 года, сообщает КП "Киевтранспарксервис".

Так, месячный абонемент парковки в 3 зоне обойдется в 315,00 грн, в зонах 2 и 3 – 441,00 грн, на все три зоны – 630,00 грн. Квартальный абонемент парковки на все зоны стоит 1465,00 грн.

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Приобрести их можно:

в киосках в городе: https://parkservis.kiev.ua/services/pay/talony-fiksovanoyi-vartosti;

онлайн с бесплатной доставкой через сервис КП ГИВЦ КГГА: https://www.gioc.kiev.ua/cabinet/instant-payments/parkservice;

онлайн с бесплатной доставкой через сервис Portmone.com: https://www.portmone.com.ua/r3/oplatit-communalnye-uslugi-kp-kyivtransparkservis;

непосредственно в офисе КП "Киевтранспарксервис" (Киев, ул. Копыловская, 67, корп. 10), тел. для справок: (044) 383-20-37.

Доставка приобретенный талонов возможна Укрпочтой, Новой почтой либо самовывозом из офиса "Киевтранспарксервиса".

Напомним, массовая эвакуация машин "героев парковки" в центре столицы аукнулась неожиданной проблемой. В КП "Киевтранспарксервис" сообщили, что штрафплощадки на ул. Хоткевича и Пуховской уже переполнены.

Также новости "Сегодня" писали, что в Украине разрешат размещение парковок на кровлях общественных зданий и сооружений. Речь идет о тех крышах, которые уже приспособлены для хозяйственного использования. Исключение составляют социальные учреждения – детские сады, школы и больницы-стационары.

Отметим, что на многих улицах столицы владельцы машин заставляют автомобилями полосы общественного транспорта. Парковка в запрещенных местах – одна из главных проблем украинских городов.

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