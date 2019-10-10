Перекрытие проспекта Победы в Киеве: как будет ездить транспорт

От Нивок до Воздухофлотского проспекта два дня не будут ходить троллейбусы

Архивное фото / Фото: Анатолий Бойко, Сегодня

В эти выходные, 13 и 14 октября, из-за строительства Шулявского путепровода и перекрытия движения в районе развязки, изменятся маршруты нескольких троллейбусов, сообщает "Киевпастранс"

Так, закрывается движение троллейбусов маршрутов № 5, 7, 92н, 93Н, 94н на участке от станции метро "Нивки" до Воздухофлотского путепровода.

На этот период организуется временный троллейбусный маршрут №5А "ул. Чернобыльская – ул. Белицкая" . Его маршрут: ул. Ирпенская – ул. Чернобыльская – ул. Феодоры Пушиной – просп. Академика Палладина – Кольцевая дорога – просп. Победы – ул. Данила Щербакивского – ул. Маршала Гречко – ул. Северо-Сырецкая, в обратном направлении – ул. Северо-Сырецкая – ул. Маршала Гречко – ул. Данила Щербакивского – ул. Победы – ул. Академика Палладина – ул. Академика Ефремова – ул. Чернобыльская – ул. Ирпенская.

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Также вносятся временные изменения в трассу следования ночных троллейбусных маршрутов:

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№ 92н "Международный аэропорт" Киев "(Жуляны) – ул. Свободы ", организуется по трассе: ул. Свободы – ул. В. Порика – ул. Правды – ул. Маршала Гречко – ул. Стеценко – ул. Академика Щусева – ул. Ю. Ильенко – ул. Сечевых Стрельцов – ул. В. Черновола – просп. Воздухофлотский – ул. И. Огиенко – ул. Георгия Кирпы – ул. Ползунова – ул. И. Огиенко – просп. Воздухофлотский (в обратном направлении ул. Народного Ополчения) – Международный аэропорт "Киев" (Жуляны)

№ 93Н "Ул. Чернобыльская – ст. м. "Площадь Льва Толстого", организуется по трассе: ул. Чернобыльская – ул. Академика Ефремова – ул. Академика Палладина – ул. Победы – ул. Д. Щербакивского – ул. Стеценко – ул. Академика Щусева – ул. Ю. Ильенко – ул. Сечевых Стрельцов – ул. В. Черновола – просп. Победы – ул. Т. Шевченко – ул. Большая Васильковская – ст. м "Площадь Льва Толстого" (в обратном направлении ул. Льва Толстого – ул. Владимирская – ул. Тараса Шевченко)

№ 94н "Просп. Леся Курбаса – ст. м. "Площадь Льва Толстого", организуется по трассе: ул. Леся Курбаса – Кольцевая дорога – просп. Победы – ул. Д. Щербакивского – ул. Стеценко – ул. Щусева – ул. Ю. Ильенко – вул. Сечевых Стрельцов – ул. В. Черновола – просп. Победы – ул. Т. Шевченко – ул. Большая Васильковская – ст. м. "Площадь Льва Толстого" (в обратном направлении ул. Льва Толстого – ул. Владимирская – ул. Тараса Шевченко).

Напомним, участок проспекта Победы перекроют более чем на сутки. "Возведение Шулявского путепровода переходит в активную фазу. В эти выходные строители установят новый прогон моста – сооружение, весом 400 тонн, размером 36 на 30 метров. Для монтажа сооружения полностью перекроют движение по проспекту Победы на пересечении с ул. Вадима Гетьмана. Запрет движения всех видов транспорта будет действовать с 00:05 13 октября (воскресенье) до 22:00 14 октября (понедельник)", – уточнили в КГГА.

Напомним, что Шулявский путепровод ремонтируется с весны этого года, а с началом ремонта Борщаговского путепровода жители микрорайона оказались буквально отрезаны от остальной части города. Так, популярные маршруты скоростного трамвая № 1 и № 3были закрыты с конца июня, их запустили только в конце сентября, при этом "двойка" прекратила курсировать.

Также смотрите подробности возведения моста на Шулявке в сюжете:

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