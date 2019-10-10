Перекрытие проспекте Победы в Киеве: появилась схема объезда

/ Фото: Алексей Филипов, Сегодня

В эти выходные в Киеве на Шулявском путепроводе, строительство которого ведется уже несколько месяцев и подорожало до миллиарда гривен, будут устанавливать новый прогон моста. В связи с этим участок проспекта Победы перекроют более чем на сутки. Об этом сообщает пресс-служба Киевской городской государственной администрации, публикуя схему объезда.

"Возведение Шулявского путепровода переходит в активную фазу. В эти выходные строители установят новый прогон моста – сооружение, весом 400 тонн, размером 36 на 30 метров. Для монтажа сооружения полностью перекроют движение по проспекту Победы на пересечении с ул. Вадима Гетьмана. Запрет движения всех видов транспорта будет действовать с 00:05 13 октября (воскресенье) до 22:00 14 октября (понедельник)", – уточнили в КГГА.

Как объехать перекрытый участок проспекта смотрите на карте:

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Напомним, что Шулявский путепровод ремонтируется с весны этого года, а с началом ремонта Борщаговского путепровода жители микрорайона оказались буквально отрезаны от остальной части города. Так, популярные маршруты скоростного трамвая № 1 и № 3были закрыты с конца июня, их запустили только в конце сентября, при этом "двойка" прекратила курсировать.

Также смотрите подробности возведения моста на Шулявке в сюжете:

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