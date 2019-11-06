Перекрытие улиц и провал в центре: Киев сковали серьезные пробки

Скриншот

В Киеве утром в среду, 6 ноября, наблюдаются традиционные пробки. При этом на ряде улиц в городе ограничено движение. В частности, на улице Шота Руставели – в связи со вчерашним масштабным прорывом на теплотрассе, а на Брестской и на Броварском проспекте проводятся ремонтные работы.

Как сообщили в пресс-службе КК "Киевавтодор", на Брестской движение будет ограничено с 8:00 до 17:00 6 ноября. Для обеспечения проезда, работы будут выполнять в два этапа: с 8:00 до 12:00 от дома 12 до ул. Сергея Данченко и с 12:00 до 17:00 от ул. Сергея Данченко до ул. Наталии Ужвий.

А на Броварском проспекте движение частично ограничено с 6 по 12 ноября – на путепроводе на пересечении улицы Киото и Броварского проспекта начинается ремонт консольной части тротуара. Чтобы меньше влиять на трафик с 8:00 до 14:00 работы будут выполнять в направлении Броваров. А с 14:00 до 20:00 – в направлении центра.

Реклама

Вместе с тем, участок улицы Шота Руставели в центре, где произошел коммунальный коллапс, полностью закрыт для проезда.

Кроме того, как следует из данных Google Maps, тянучками парализованы проспект Бажана, Дарницкий мост, мост Патона, Надднепрянское шоссе, мост Метро, проспект Генерала Ватутина, проспект Героев Сталинграда, улица Богатырская.

Также в пробках застыли улицы Большая Васильковская, Гринченко, Голосеевская, Голосеевский проспект, проспект Лобановского, проспекты Победы и Космонавта Комарова, а также Софиевская Борщаговка.

Напомним, что ранее в Киеве пассажиры автобуса поймали водителя автобуса сразу на нескольких нарушениях: шофер курил в кабине, при этом постоянно смотрел в смартфон и лишь иногда поглядывал на дорогу.

Также ранее под Киевом произошло жуткое ДТП – столкнулись Audi A6 и Volkswagen Passat. От удара первую легковушку отбросило в кювет.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама