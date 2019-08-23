Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять

Українська
$ 25,04
27,75

Перекрытие улиц в Киеве: полиция опубликовала карту

23 августа, 11:00

В столице перекрыты центральные улицы

Архивное фото

Архивное фото / Фото: Анатолий Бойко, Сегодня

Патрульная полиция Киева опубликовала карту улиц, где уже перекрыли и ограничат движение в связи с проведением мероприятий ко Дню Госфлага и Дню Независимости Украины.

/ Фото: Патрульная полиция Киева

/ Фото: Патрульная полиция Киева

Реклама

В тренде
День Независимости: как Украина отмечает праздник
24 августа отмечаем День Независимости Украины 2019 Фото: goodfon

Чтобы посмотреть карту в большем размере, откройте ее в новой вкладке.

Ранее новости "Сегодня" подробно писали, как в столице в связи с ограничением проезда на ряде улиц будет курсировать общественный транспорт.

Кроме того, 24 августа в Киеве изменится работа метрополитена. С начала до окончания праздничных мероприятий будет закрыты на вход и выход станции "Майдан Незалежности" и один из выходов с "Крещатика" – на улицу Институтскую и аллею Героев Небесной Сотни. Между тем в указанный период станция "Майдан Незалежности" будет работать для пересадки с линии на линию. Также 24 августа в связи с проведением на стадионе НСК "Олимпийский" матча между командами "Динамо" (Киев) и "Олимпик" (Донецк) после окончания игры будет ограничен вход на станции "Площадь Льва Толстого", "Олимпийская", "Дворец спорта". В метрополитене уточнили, что речь идет только о частичном ограничении, полностью станции закрываться не будут.

Отметим, праздник впервые за последние годы обойдется без традиционного военного парада.

Также напомним, что ко Дню Независимости состоится премьера фильма "Украина: эволюция достоинства".

Все подробности в спецтеме День Независимости Украины 2019

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

транспорт Киев День Независимости 2019

Источник: Сегодня

Реклама

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Зарабатывают за день до 100 тысяч гривен и играют в автоматы: как живут вокзальные воры
Зарабатывают за день до 100 тысяч гривен и играют в автоматы: как живут вокзальные ворыТранспорт
Киевское метро показало новые фото строительства подземки на Виноградарь
Киевское метро показало новые фото строительства подземки на ВиноградарьТранспорт
Стало известно, почему провалился асфальт возле Офиса президента в центре Киева (фото и видео)
Стало известно, почему провалился асфальт возле Офиса президента в центре Киева (фото и видео)Происшествия
В Киеве вандалы разрисо­­ва­­ли краской целый сос­­тав метро (видео)
В Киеве вандалы разрисо­­ва­­ли краской целый сос­­тав метро (видео)Происшествия
Ремонт аварийного путепровода на Борщаговке: появились новые фото
Ремонт аварийного путепровода на Борщаговке: появились новые фотоТранспорт
ЧП с маршруткой на
ЧП с маршруткой на "Лесной" в Киеве: из-за конкуренции могут пострадать людиТранспорт

Новости партнеров

Loading...