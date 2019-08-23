Перекрытие улиц в Киеве: полиция опубликовала карту

Архивное фото / Фото: Анатолий Бойко, Сегодня

Патрульная полиция Киева опубликовала карту улиц, где уже перекрыли и ограничат движение в связи с проведением мероприятий ко Дню Госфлага и Дню Независимости Украины.

/ Фото: Патрульная полиция Киева

/ Фото: Патрульная полиция Киева Реклама

В тренде День Независимости: как Украина отмечает праздник

Чтобы посмотреть карту в большем размере, откройте ее в новой вкладке.

Ранее новости "Сегодня" подробно писали, как в столице в связи с ограничением проезда на ряде улиц будет курсировать общественный транспорт.

Кроме того, 24 августа в Киеве изменится работа метрополитена. С начала до окончания праздничных мероприятий будет закрыты на вход и выход станции "Майдан Незалежности" и один из выходов с "Крещатика" – на улицу Институтскую и аллею Героев Небесной Сотни. Между тем в указанный период станция "Майдан Незалежности" будет работать для пересадки с линии на линию. Также 24 августа в связи с проведением на стадионе НСК "Олимпийский" матча между командами "Динамо" (Киев) и "Олимпик" (Донецк) после окончания игры будет ограничен вход на станции "Площадь Льва Толстого", "Олимпийская", "Дворец спорта". В метрополитене уточнили, что речь идет только о частичном ограничении, полностью станции закрываться не будут.

Отметим, праздник впервые за последние годы обойдется без традиционного военного парада.

Также напомним, что ко Дню Независимости состоится премьера фильма "Украина: эволюция достоинства".

Все подробности в спецтеме День Независимости Украины 2019

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