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Перекрытие улиц в Киеве: в КГГА разъяснили, как будет ездить транспорт на Крещатике

2 декабря, 15:23

Проезд по Крещатику открыт по субботам, воскресеньям, в праздничные и нерабочие дни

/ Фото: Григорий Салай, Сегодня

В Киеве с начала декабря разрешено движение транспорта на Крещатике каждую субботу, каждое воскресенье, в праздничные и нерабочие дни. Соответствующее распоряжение опубликовано на сайте Киевской городской государственной администрации.

Это связано с ограничениями движения транспорта вдоль Владимирского проезда на время подготовки и празднования Нового года и Рождества.

В частности, с 25 ноября по 26 января 2020:

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  • ограничено движение транспорта вдоль Владимирского проезда по правой полосе в направлении движения к Михайловской площади;
  • запрещено движение всех видов транспорта вдоль Владимирского проезда (от улицы Малой Житомирской к Михайловской площади).

Во время празднований в Киеве будут ограничивать движение транспорта в центре столицы также 19 декабря, 24 декабря, 31 декабря, 1 января и 7 января.

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Напомним, главная елка Украины на Софийской площади в Киеве в этом году, возможно, будет живой. Об этом "Сегодня" рассказал куратор проекта Folk Ukraine Игорь Добруцкий. Также на Софийской площади будет построен специальный павильон, его посвятят истории Санта-Клауса, который прибудет в Киев из Европы.

Традиционно в центре города также появятся новогодние домики, где можно будет купить еду, горячий глинтвейн и сувениры.

Как в прошлом году устанавливали главную елку страны и украшали ее игрушками, смотрите в нашем сюжете:

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транспорт Киев Крещатик Новый год 2020

Источник: Сегодня

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