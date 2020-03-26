Переносить запуск е-билета в Киеве не будут

С 1 апреля талонов и жетонов не будет, а Kyiv Smart Card можно будет купить не только в метро

Киевские власти не намерены переносить запуск единого билета для оплаты проезда, который планировали запустить в промышленную эксплуатацию с 1 апреля этого года.

В столичной мэрии нам рассказали, возможен ли перенос полноценного запуска в связи с введением карантина в городе.

"Е-билет уже полноценно работает в общественном транспорте столицы. С первого апреля он станет единственным способом оплаты проезда. Только льготные категории (школьники, студены), которые имеют проездные старых образцов, смогут ими пользоваться до момента, пока не будет обеспечено максимальное количество проездных нового образца, ориентировочно до первого июля. То есть, пассажиры, которые платят полную стоимость проезда, смогут сделать это только по безналу: с помощью Kyiv Smart Card, QR-билета или банковской карты. Сейчас, пока использование общественного транспорта недоступно для большинства пассажиров, я прошу киевлян использовать это время, как возможность подготовиться к изменениям. Потому что, когда закончится карантин, никаких жетонов и билетов в кондукторов уже не будет. Поэтому лучше заранее приобрести е-билет и изучить все его преимущества", – сообщил сайту "Сегодня" Юрий Назаров, директор департамента информационно-коммуникационных технологий КГГА.

Впрочем, пока многим киевлянам непонятно как им "подготовиться к изменениям", поскольку раньше купить Kyiv Smart Card можно было в кассах на станциях метрополитена, а он закрыт до окончания карантина.

"Кроме метрополитена синие карты Kyiv Smart Card можно приобрести в 300 торговых точек по городу – это табачные киоски на остановках транспорта. Стоимость карты – 50 гривен. Пополнить ее можно в личном кабинете через интернет", – добавляют в КГГА.

Там напоминают, что при пополнении карты на 50 поездок – стоимость одной поездки будет 6 гривен 50 копеек, а не 8 гривен. Отметим, что с изменением системы оплаты проезда в столице появятся и новые проездные. Подробнее о новой системе работы проездных смотрите в сюжете:

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