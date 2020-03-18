Первый день без метро в Киеве: сколько стоит такси

За поездку с левого берега в центр придется отдать от 92 гривен, но таксисты жалуются на низкий спрос

В Киеве с 18 марта не работает метро и город утром в среду погрузился в транспортный коллапс – общественный транспорт был переполнен, на остановках наблюдались очереди, а дороги сковали пробки.

Вместе с тем, в городе немного, однако в большинстве случаев не критично, изменились и цены на такси.

Так, чтобы добраться с левого на правый берег, в частности, с Позняков на Крещатик, за поездку на такси Uklon сервис предлагает минимум 118 гривен.

Такая же поездка на Uber будет стоить в районе 99-125 гривен.

Реклама

Другие онлайн-сервисы заказа такси также предлагают за этот маршрут в районе 92-115 гривен.

В тренде Первые два случая коронавируса зафиксированы в Киеве

Вместе с тем, как сообщает Телеграм-канал Pavlovsky News, на данный момент спрос на такси в столице упал и водители сетуют на отсутствие заказов.

Как отмечают таксисты, люди предпочитают сидеть на карантине дома и не пользоваться их услугами. Так, возле станции метро "Лукьяновская" в час пик можно было увидеть 10 автомобилей такси.

Кроме того, автор канала сравнил цены на поездки Uber за вчера и сегодня по маршруту Академгородок – Арсенальная.

Фото: PavlovskyNews

Напомним, что на карантин столица ушла до 3 апреля.

Также смотрите в сюжете, как будут штрафовать нарушителей карантина:

Все подробности в спецтеме Карантин в Украине

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама