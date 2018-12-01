Пешком по снегу: как добирались в аэропорт пассажиры сломанного экспресса Киев-Борисполь

Скоростной экспресс сломался на второй день работы

В результате поломки в дороге скоростного экспресса Киев-Борисполь некоторые пассажиры были вынуждены добираться до аэропорта своими силами, чтобы успеть на рейсы.Так, в сети появилось видео, на котором видно, как парень с девушкой вышли с поезда и пошли пешком по снегу.

В интернете пользователи начали активно комментировать поломку экспресса на второй день работы.

"Это такой способ властей удержать тех, кто массово покидает страну", "Это было бы смешно, если бы не было так печально", "Все путем, обычное дело. Странно, если б не поламался", "Купите билет "интерсити" и получите сидячее место в обычном старом вагоне купе))))", - пишут комментаторы.

Напомним, 1 декабря скоростной экспресс Киев – Борисполь сломался в дороге на второй день работы. По словам машиниста, возникла проблема с двигателем, поэтому в субботу, 1 декабря, поезд не заводился.

Как сообщалось, 30 ноября состоялся первый рейс круглосуточного ж/д экспресса по маршруту Киев-Пассажирский – Дарница – Борисполь-Аэропорт. В запуске приняли участие президент Украины Петр Порошенко, премьер-министр Владимир Гройсман и министр инфраструктуры Владимир Омелян.

Ранее стало известно официальное расписание экспресса в аэропорт "Борисполь". Экспресс до воздушной гавани будет курсировать круглосуточно. Основной интервал движения составит час, но утром и вечером поезд будет ездить чаще – в среднем раз в полчаса.