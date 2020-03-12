"Письма счастья" водителям: где в Киеве установлены камеры автофиксации нарушений (карта)

Правоохранители также сообщили, где можно проверить наличие нарушения

Столичные правоохранители уточнили адреса, по которым установлены первые 20 камер фотовидеофиксациии дорожного движения. Как ранее сообщали новости "Сегодня", постановления об административных штрафах нарушители будут получать уже с 1 мая 2020 года.

Как сообщает пресс-служба патрульной полиции в столице, нарушитель ПДД будет иметь возможность ознакомиться с фотографией, местом, временем и даже посмотреть видеозапись, когда именно его авто превысило скорость. Если за рулем автомобиля был не сам владелец, то он может сообщить лицу, которому доверил авто, чтобы тот оплатил штраф.

Проверить наличие нарушения можно:

В электронном кабинете водителя https://e-driver.hsc.gov.ua

На сайте МВД https://bdr.mvs.gov.ua

В приложении "Дія" и других.

Камеры установлены по таким адресам:

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- ул. Елены Телиги, 39

- Набережное шоссе, 4 (напротив)

- Днепровская набережная, перекресток с улицей Причальной

- Улица Братиславская, 18

- Чоколовский бульвар, 24

- Северный мост (в направлении левого берега)

- Северный мост (в направлении правого берега)

- Броварской проспект. (м. Левобережная)

- Броварской проспект / ул. Строителей

- Южный мост (в направлении левого берега)

- Южный мост (в направлении правого берега)

- Проспект Героев Сталинграда, 25

- Проспект Владимира Маяковского, 56

- Проспект Владимира Маяковского, 65

- Дружбы народов бульвар, 27

- Дружбы народов бульвар, 36

- Столичное шоссе, 58 в направлении Киева

- Столичное шоссе 58, в направлении Обухова

- Харьковская площадь / проспект Бажана

- Харьковская площадь / проспект Бажана.

/ Фото: ГУ Нацполиции в Киеве

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Напомним, до 1 мая в Киевской области появится еще 30 камер автофиксации нарушений ПДД.

Ранее Киеврада проголосовала за государственно-частное партнерство в реализации проекта по внедрению в столице автоматической системы фиксации нарушений Правил дорожного движения . На момент подачи инициативы стоимость проекта составила около 24 млн долларов США.

А знаете ли вы, какой вид нарушений сейчас самый популярный в Киеве? Об этом смотрите в сюжете:

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