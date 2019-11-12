Платный въезд в центр Киева: у Кличко выступили за жесткие меры по транспорту

/ Фото: Виталий Лазебник

Столица должна максимально использовать все жесткие рычаги воздействия на нарушителей ПДД для того, чтобы киевляне и гости города могли нормально передвигаться. Это качается и ограничений проезда по центральным улицам, платного въезда в центр и высокой стоимости парковки там. Об этом в интервью сайту "Сегодня" сообщил советник мэра Киева Максим Бахматов.

"Если ты хочешь парковаться на Бессарбке, то, будь добр, заплати 2, 3 или 5 евро в час! Бессарабка не является тем местом, куда киевляне приезжают ежедневно. Бросить тут машину на 10-15 минут – это уже серьезные проблемы для остальных участников дорожного движения. И зачем ехать на Бессарабку автомобилю из Житомира, если на Левый берег столицы можно проехать совершенно другим маршрутом, минуя центр города? Проезд по центральным улицам центра Киева должен быть жестко ограничен: платным въездом, высокой стоимостью парковки, или вообще быть закрытым по четным или нечетным дням", - сказал Бахматов.

По его словам, власти должны применять все возможности, чтобы город спокойно дышал, с точки зрения экологии и при этом в нем можно было спокойно двигаться, с точки зрения скорости городского трафика.

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"Я думаю, использовать необходимо все варианты, а потом уже смотреть, что нам подходит, а что – нет. Город – это живой организм! Всего пять дней жесткого контроля, и мы видим, что полосы для общественного транспорта поехали. То есть, киевляне очень хотят выполнять правила дорожного движения, но им чуточку нужно помочь", - уточнил советник мэра.

Он добавил, что в Киеве начали в тестовом режиме фиксировать скорость движения на основных транспортных узлах города и отправлять "поздравительные письма счастья" нарушителям.

"Чтобы было более понятно – 66% киевлян ездят с нарушением скоростного режима, а некоторые вообще летают на скорости 200 км/ч. Таких за сутки наберется более 20 человек. Всем вам, мои дорогие друзья, придут "письма счастья". А с 1 января уже и конкретные штрафы, а потом и исполнительная служба, если не будете платить, и закончится все это изъятием имущества", – резюмировал Бахматов.

Также советник мэра Киева отметил, что сам ездит по городу со скоростью не более 50 км/ч.

Ранее Бахматов сообщил сайту "Сегодня", что в Киеве для борьбы с пробками создали специальную группу экспертов Kyiv Traffic Group.

Напомним, в Киеве с 7 ноября ограничен въезд грузовых автомобилей с разрешенной массой более 4,5 тонны в часы пик с 07:00 до 10:00 утра и вечером с 17:00 до 20:00.

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