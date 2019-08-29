По Киеву – километровые тянучки: какие улицы лучше объезжать

Традиционно проблемы с проездом на мостах и на Борщаговке

/ Фото: Алексей Филипов, Сегодня

Пока в Киеве готовится к открытию первое заседание нового состава парламента, по городу утром в четверг, 29 августа, наблюдаются серьезные тянучки.

Согласно данным сервиса Google Maps, по городу зафиксировано около 10 ДТП.

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На данный момент сложная ситуация с проездом на Софиевской Борщаговке, проспекте Леся Курбаса, а также на Проспекте Победы в сторону центра от станции метро "Житомирская".

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Также заторы есть на Голосеевском проспекте, в центре, на Набережном шоссе и на Подоле.

Кроме того, парализован пробками Северный мост, мост Метро свободен, однако в тянучках – улица Окипной. Мост Патона, а также подъезды к нему со стороны правого и левого берегов – тоже в пробках.

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На Дарницком мосту образовались тянучки в сторону центра, Южный мост свободен, но пробки есть на проспекте Бажана на подъезде к нему.

Напомним, что в связи с визитом в Киев советника президента США по вопросам национальной безопасности Джона Болтона 29 августа возможны ограничения дорожного движения в Дарницком, Печерском, Шевченковском районах столицы, а также на Бориспольском шоссе.

Также новости "Сегодня" сообщали, что с Северного моста едва не упал автомобиль.

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