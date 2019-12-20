По Столичному шоссе в Киеве снова летают со скоростью в 200 километров в час

Фото: Центр организации дорожного движения

В Киеве опять фиксируют антирекорды по скорости на Столичном шоссе. Как сообщают в КП "Центр организации дорожного движения", 17 декабря в 23:30 одно транспортное средство разогналось тут до 200 километров в час. А 18 декабря максимальная скорость на Столичном шоссе составляла 197 км/ ч, ее зафиксировали в 21:26. Специалисты в который раз напоминают водителям, что "лететь" на такой скорости просто недопустимо и сродни самоубийству.

По данным электронной системы TruSign, 17-18 декабря автомобили в среднем двигались по Столичному шоссе со скоростью 77,6 – 76,9 км/ч соответственно. При этом разрешенную скорость превысили около 70% из них.

"Когда на Столичном шоссе установят видеокамеры, распознающие номерные знаки, станет известно, кто именно нарушает ПДД, подвергая опасности окружающих", – напоминают в "Центре организации дорожного движения".

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Напомним, после того как глава МВД Арсен Аваков заявил о возможном новом повышении штрафов за нарушения ПДД и снижении порога допустимой скорости уже в следующем году, свое мнение высказали и эксперты. Более подробно читайте в статье "Штрафы за нарушение ПДД увеличат: поможет ли это уменьшить число аварий".

Напомним, на днях трагическое ДТП произошло в Сумах. Два человека погибли после того, как водитель превысил скорость и влетел в столб.

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