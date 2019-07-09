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Почему закрыт выход на "Житомирской": в метро объяснили причину

9 июля, 12:44

Местные жители жалуются, что из-за ларьков сложно попасть на станцию

Фото: Robert Kincaid у паблику "Транспорт Києва" в Facebook
Фото: Robert Kincaid у паблику "Транспорт Києва" в Facebook.

В Киеве сегодня, 9 июля, на целый день закрыли один из выходов на станции метро "Житомирская". В метрополитене уточняют, что закрыт выход в сторону улицы Феодоры Пушиной с 8:00 и до конца дня. Здесь сотрудники "Киевгаза" проводят ремонтные работы на газопроводе. Киевляне и гости города могут пользоваться выходами №2 и №6.

Местные жители жалуются на то, что территория возле станции "Житомирская" заставлена киосками и всевозможными раскладками с овощами, фруктами, одеждой.

"Попасть на станцию — и так сложная задача. Нужно обойти все горы мусора и киоски с шаурмой", — говорит местный житель Виктор.

В подземке, в свою очередь, уверяют, что следить за порядком возле станции должны представители городского благоустройства.

"Мы отвечаем лишь за свою территорию. Что касается закрытия выхода на "Житомирской", то на станции будут развешаны специальные указатели, а также о не работающем временно выходе будут объявления по громкой связи", — поясняют в пресс-службе метро.

Ранее мы писали, что в Киеве продолжается строительство ветки метро на Виноградарь. Общая стоимость ввода в эксплуатацию станций "Мостицкая" и "Проспект Правды" Сырецко-Печерской линии оценивается в 6 млрд гривен.

Также мэр Киева Виталий Кличко сообщил, что для строительства метро на Троещину в Киеве необходимо достроить Подольско-Воскресенский мост.


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Тег Киев, метро, метрополитен, Киевский метрополитен, Житомирская

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АВТОР:

Александр Марущак

Источник:

Сегодня

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