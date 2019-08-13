Под Киевом перекроют Одесскую трассу

Ремонтные работы будут проводиться с 13 на 14 августа текущего года в ночное время (с 00:00 до 04:00 ч)

/ Фото: Алексей Филипов, Сегодня

На Одесской трассе км 27+500 в ночь на среду, 14 августа, ограничат движение в сторону Киева. Об этом сообщает пресс-служба патрульной полиции Киевской области.

"В связи с проведением строительства надземного пешеходного перехода на автомобильной дороге М-05 Киев-Одесса км 27+500, а именно обустройства мостовой балки, временно будет ограничено движение в направлении из города Одесса на город Киев. Ремонтные работы будут проводиться с 13 на 14 августа текущего года в ночное время (с 00:00 до 04:00 ч)", - говорится в сообщении.

Фото: патрульная полиция Киевской области Реклама

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Объезд будет осуществляться по улице Вокзальная пгт. Глеваха. Движение в направлении Одессы будет осуществляться без ограничений.

Ранее сообщалось, что на Одесской трассе под Киевом на развороте на Круглик, где часто происходят ДТП, установят светофор, а потом построят развязку. Не так давно недалеко от этого разворота авто врезалось в бетонный блок. В результате ДТП погиб молодой парень.

Отметим, что на дорогах Киевской области чаще всего происходят аварии в трех местах. По данным "Укравтодора", это подъезд к Белой Церкви (Н-02), участки на трассе Киев – Вышгород – Десна – Чернигов (Р-69) и на трассе Киев – Чоп (М-06). Вместе с тем в лидерах по аварийности в Киеве — Голосеевский, Шевченковский, Святошинский и Соломенский районы.

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