Под Киевом появилась остановка с зонтом вместо крыши

Фото: Dmytro Kaliszewski‎ для Транспорт Києва

В Вышгороде под Киевом появилась необычная остановка общественного транспорта.

Так, в паблике "Транспорт Киева" пользователи опубликовали фото кирпичной остановки, крыша которой сделана в форме огромного зонта.

При этом мнения участников группы по поводу такой остановки разделились. Одни считают такое решение креативным и более эстетичным, чем обычные остановки с МАФами и мусором, однако другие утверждают, что такая крыша на остановке – полная безвкусица.

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При этом похожая остановка есть в Ужгороде.

Ранее сообщалось, что в пгт Козин под Киевом произошло обрушение кровли на остановке общественного транспорта. Так, крыша рухнула через секунду после того, как от остановки отошли пассажиры. К счастью, в результате инцидента никто не пострадал.

Также мы писали, что украинское общество слепых обратилось в суд с требованием снести МАФы, даже выиграло дело, но палатки и ныне на месте. Корреспондентам "Сегодня" незрячие и слабовидящие пожаловались – именно из-за этих лотков не могут спокойно дойти до остановки, сесть в транспорт и даже элементарно не попасть под колеса авто.

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