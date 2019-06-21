Сделать стартовой
26,38
29,82
УКР
Главная Больше  Новости в Киеве Больше  Транспорт

ФОТОФАКТ. Под Киевом водитель решил съехать по лестнице и застрял на ней

21 июня, 11:47

Инцидент произошел в селе Таценки

Фото: dtp.kiev.ua
Фото: dtp.kiev.ua.

В селе Таценки Обуховского района водитель легковушки решил съехать на машине по лестнице у одного из супермаркетов, однако в итоге застрял на ступеньках. Об этом сообщается в паблике "dtp.kiev.ua".

"Надеемся, после извлечения с помощью манипулятора водителю не придется ремонтировать всю ходовую. Такое там происходит, к сожалению, регулярно", – говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что на Минском массиве в Оболонском районе столицы местные жители наказали нарушителей парковки, бросив на их автомобили старые покрышки. 

Напомним, что на улице Ивана Кудри, 38 в Печерском районе Киева автохам протаранил кирпичную лестницу. Так, водитель Chevrolet припарковал автомобиль, въехав в лестницу у подъезда жилого дома. Примечательно, что кирпичная лестница не выдержала удара и частично разрушилась, а автомобиль остался цел. 

Также новости "Сегодня" писали, что в Украине разрешат размещение парковок на кровлях общественных зданий и сооружений. Речь идет о тех крышах, которые уже приспособлены для хозяйственного использования. Исключение составляют социальные учреждения – детские сады, школы и больницы-стационары.


Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Тег ДТП, лестница, герой парковки

Вы сейчас просматриваете новость " ФОТОФАКТ. Под Киевом водитель решил съехать по лестнице и застрял на ней". Другие Транспорт смотрите в блоке "Последние новости"

Источник:

Сегодня

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Орфографическая ошибка в тексте:
Послать сообщение об ошибке автору?
Сообщение должно содержать не более 250 символов
Выделите некорректный текст мышкой
Спасибо! Сообщение отправлено.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Крупное ДТП в Одессе: столкнулись сразу семь автомобилей

Сегодня, 10:51

В аварии обошлось без жертв и пострадавших

В Киеве мужчина за рулем Volkswagen сбил двух женщин на "зебре" и хотел сбежать

Сегодня, 10:28

По предварительной информации, пострадали женщина и девушка

Страшное ДТП в Индии: погибли 43 человека, 30 раненых

Сегодня, 08:11

В автобусе, который рассчитан на 42 пассажира, находилось 73

Во Львовской области столкнулись два авто: есть жертвы и пострадавшие

Вчера, 18:56

В аварии погиб один из водителей

Путин получил важную победу в Молдове: станет ли Украина жертвой

Facebook меняет алгоритм показа комментариев

Диетолог назвала самый полезный суп

Трамп назвал альтернативу «Северному потоку-2»

Почему урчит в животе? Причины урчания в животе и их решение

Винник признался: на сцену вместо него выходили дублёры

Смерть нардепа Тымчука расследуют как умышленное убийство

В Грузии анонсировали продолжение антироссийских протестов

"Беги отсюда!": спасшаяся пассажирка рассказала о произошедшем

Мария Порошина вышла в свет со своим избранником?

Самая красивая девочка на Земле выросла. Присядьте, вот кем стала

Женщина пропала в океане: спустя 1,5 года случилось нечто

Налоги на посылки из-за рубежа вырастут: что подготовили украинцам

Вчера, 07:38

Около 43% интернет-покупателей приобретают товар на зарубежных сайтах

"Нужен работник до 45 лет": работодателей в Украине ждут проблемы

19 июня, 07:51

Доказать факт дискриминации по возрасту очень сложно

Как Украина готовится к выборам в Верховную Раду: полиция проведет учения, а ЦИК заказала бюллетени

19 июня, 07:19

В Раду хотят уже 362 мажоритарщика, а изменить место голосования можно до 15 июля

Украинцы смогут не платить за коммуналку, если услуги предоставляются плохо: все о новом постановлении Кабмина

19 июня, 07:00

Жильцы получили механизм перерасчета за "коммуналку". Эксперты: без судов не обойдется

Повышение пенсий в июле: стало известно, кто получит прибавку

В пятницу в Украине подорожает валюта

Кравчук рассказал, кто принял решение построить АЭС под Киевом
Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь