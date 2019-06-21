ФОТОФАКТ. Под Киевом водитель решил съехать по лестнице и застрял на ней

Инцидент произошел в селе Таценки

Фото: dtp.kiev.ua.

В селе Таценки Обуховского района водитель легковушки решил съехать на машине по лестнице у одного из супермаркетов, однако в итоге застрял на ступеньках. Об этом сообщается в паблике "dtp.kiev.ua".

"Надеемся, после извлечения с помощью манипулятора водителю не придется ремонтировать всю ходовую. Такое там происходит, к сожалению, регулярно", – говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что на Минском массиве в Оболонском районе столицы местные жители наказали нарушителей парковки, бросив на их автомобили старые покрышки.

Напомним, что на улице Ивана Кудри, 38 в Печерском районе Киева автохам протаранил кирпичную лестницу. Так, водитель Chevrolet припарковал автомобиль, въехав в лестницу у подъезда жилого дома. Примечательно, что кирпичная лестница не выдержала удара и частично разрушилась, а автомобиль остался цел.

Также новости "Сегодня" писали, что в Украине разрешат размещение парковок на кровлях общественных зданий и сооружений. Речь идет о тех крышах, которые уже приспособлены для хозяйственного использования. Исключение составляют социальные учреждения – детские сады, школы и больницы-стационары.

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