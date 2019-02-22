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Поездки отменяются: Правый берег Киева остановился в пробках

Сегодня, 11:42

Наибольшие заторы на улицах Гетьмана и Генерала Ватутина

Фото из открытых источников
Фото из открытых источников.
Поездки отменяются: Правый берег Киева остановился в пробках //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c6/fc3/61c/5c6fc361c4663.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c6/fc3/61c/5c6fc361c4663.jpg Транспорт Наибольшие заторы на улицах Гетьмана и Генерала Ватутина

По состоянию на 11:30 на дорогах Киева наблюдается значительное затруднение движения авто. Об этом свидетельствуют данные онлайн-сервиса Google Maps.

По данным сервиса, высокий уровень пробок заметен на улицах Гетьмана и Генерала Ватутина,частично – на проспекте Победы, Голосеевском, Академика Палладина и Валерия Лобановского, на Большой Окружной дороге, а также на улице Крещатик, Борщаговской, Жилянской, бульваре Тараса Шевченко, Набережном шоссе, улице Саксаганского, Семена Скляренко, Вадима Гетьмана и Александра Довженко, Богдана Хмельницкого и Кирилловской.

Многочисленные пробки наблюдаются на улице, Большой Васильковской, Сечевых Стрельцов, Набережно-Рыбальской, Михаила Грушевского, Елены Телиги, Петра Сагайдачного, Глыбочицкой, Вячеслава Черновола, на Владимирском спуске и Бессарабской площади, на Нижнем Валу и проспекте Леся Курбаса.

На левом берегу Киева высокий уровень пробок заметен на Харьковском и Дарницком шоссе, на Броварском проспекте и Генерала Ватутина, Освободителей и Владимира Маяковского, улице Братиславской, Михаила Драгоманова, Ревуцкого, на Русановской набережной и на проспекте Соборности. 

Ситуации на столичных мостах: на Северном, Дарницком, Южном и на мосту Патона движение затруднено в направлении Правого берега, частично движение авто замедленный мостом Метро. 

На днях в столице начали обустраивать островки безопасности. Специальные столбики направляют движение автомобилей по полосам и делают невозможным парковки в запрещенных для этого местах. Защита от так называемых "героев парковки" – это пластиковые оранжевые столбики, которые предотвращают парковку на ответвлениях полос движения. Однако, будет ли действенной европейская технология на столичных улицах?

Водители новшеству дорожной инфраструктуры не особо радуются. Между тем, столбики уменьшают количество заторов и заставляют водителей парковаться корректно, утверждают эксперты дорожной сферы. Ведь даже 510 гривен штрафа за парковку драйверов сейчас не слишком пугает.

Кроме того, в Киеве вскоре заработает парковочная инспекция. К новой службы контроля уже набрали 10 человек. Сейчас они проходят обучение. Инспекторы сначала будут проводить разъяснительную работу, но со временем начнут штрафовать. Также с "героями парковки" борются активисты. 

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Тег Киев, дороги, пробки, заторы

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УНН

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