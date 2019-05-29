Полгода работы экспресса до аэропорта "Борисполь": итоги и планы

За шесть месяцев работы на рельсобусах прокатилось больше 270 тысяч человек

Фото: Александр Яремчук, Сегодня

В конце недели исполняется полгода с начала работы экспресса "Киев — Борисполь". Его открыли 30 ноября прошлого года, на строительство потратили полгода и 580 млн грн. "Сегодня" подвели итоги работы нового объекта инфраструктуры.

Подвижной состав состоит из пяти вагонов Pesa польского производства, которые называют рельсовыми автобусами или дизель-поездами.

На предприятии подсчитали, что ежедневно новым видом транспорта пользуется в среднем две тысячи человек. За шесть месяцев работы на рельсобусах прокатилось больше 270 тысяч человек, а сам он совершил более 8 тысяч рейсов. Кроме того, с 10 мая в пиковые часы (когда прилетает и улетает много самолетов) три раза в день: утром, днем и вечером начал ходить состав из двух вагонов.

Фото: Александр Яремчук, Сегодня

За полгода было семь аварийных остановок экспресса. В "Укрзализныце" пояснили, что поломки были связаны с тяжелыми погодными условиями и техническими неисправностями, которые оперативно устранялись.

Мы оценили двухвагонный состав и заодно разузнали мнения пассажиров об экспрессе. Купить билет на экспресс можно в кассе на Южном вокзале и с помощью терминалов на Центральном ж/д вокзале. В Борисполе билеты можно взять через терминалы и кассу на перроне станции Аэропорт Борисполь. Его стоимость — 80 гривен, что на 20—30 грн дешевле проезда на автобусе. Приятно порадовала чистота составов, а во время посадки машинист поезда мыл смотровые стекла возле кабины.

Фото: Александр Яремчук, Сегодня

В двух вагонах — 180 сидячих мест. Контролер вежливо обращается с пассажирами и с помощью специального ридера сканирует билеты. Наша поездка заняла всего 35 минут, из них две мы простояли на станции Дарница, которая пока является единственной остановкой между столицей и аэропортом. Впрочем, киевляне довольны не всем.

"Было бы неплохо уменьшить интервал движения (днем поезда ходят раз в час). Многие просто разворачиваются и уходят, когда узнают, что следующего состава ждать, например, 45 минут", — жалуется киевлянка Мирослава.

Фото: Александр Яремчук, Сегодня

В "Укрзализныце" рассказали, что каждые полчаса рельсобус ходит утром и вечером — в начале и конце рабочего дня. В планах предприятия запуск шестого дизель-поезда. Кроме того, планируют обустроить еще одну остановку экспресса возле станции метро "Выдубичи", где расположен автовокзал.

Напомним, название для экспресса Kyiv Boryspil Express придумал житель Борисполя Евгений Захаров.

А 25 октября в прошлом году на пробном экспрессе до аэропорта "Борисполь" ездили премьер-министр Украины Владимир Гройсман и министр инфраструктуры Владимир Омелян. Они проинспектировали завершение строительства и остались довольны поездом.

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