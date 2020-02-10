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Полиция Киева напомнила, за какие нарушения могут эвакуировать авто

10 февраля, 14:48

Столичные копы перечислили все пункты

Фото: КГГА

Фото: КГГА

Патрульная полиция Киева напомнила нарушения, из-за которых автомобиль может быть эвакуирован.

"Чтобы избежать неприятных сюрпризов, следует знать основания эвакуации, быть внимательным и не нарушать ПДД", – напомнили в пресс-службе столичной патрульной полиции.

Автомобиль эвакуируют, если его расположили:

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  • на проезжей части во второй или третьей полосе
  • на железнодорожных переездах;
  • на трамвайных путях;
  • на эстакадах, мостах, путепроводах и под ними, в тоннелях;
  • на пешеходных переходах и ближе чем за 10 метров к ним с обеих сторон, кроме случаев остановки для предоставления преимущества в движении;
  • на перекрестках и ближе чем за 10 метров от края пересекаемой проезжей части при отсутствии на ней пешеходного перехода, за исключением остановки для предоставления преимущества в движении и остановки против бокового проезда на Т-образных перекрестках, где есть сплошная линия разметки или разделительная полоса;
  • на проезжей части, где расстояние между сплошной линией разметки или противоположным краем проезжей части и транспортным средством, которое остановилось, менее 3 метров;
  • ближе 30 метров от посадочных площадок для остановки маршрутных транспортных средств, а при их отсутствии – ближе 30 метров от дорожного знака такой остановки с обеих сторон;
  • ближе 10 метров от обозначенного места выполнения дорожных работ и в зоне их выполнения;
  • в местах, где будет невозможным встречный разъезд или объезд транспортного средства, которое остановилось;
  • ближе 10 метров от выездов с прилегающих территорий и непосредственно в месте выезда;
  • если своим расположением авто делает невозможным движение других транспортных средств или создает препятствие для движения пешеходов;
  • на выделенной полосе для движения общественного транспорта;
  • на обозначенной соответствующими дорожными знаками и/или дорожной разметкой велодорожке;
  • так, что оно препятствует движению или работе снегоуборочного и другого технологического коммунального транспорта в случае введения чрезвычайного положения или в случае объявления отдельной местности зоной чрезвычайной экологической ситуации;
  • так, что нарушает схему парковки транспортных средств таким образом, что он блокирует проезд по двум или более полосах движения;
  • не имея на то законных оснований, на местах, предназначенных для остановки, стоянки, бесплатной парковки водителями с инвалидностью или водителями, которые перевозят людей с инвалидностью;
  • не имея на то законных оснований, на местах, предназначенных для остановки, стоянки, парковки транспортных средств, оснащенных электрическими двигателями (одним или несколькими).

Также ранее мы подробно писали, как забрать авто в Киеве, если его эвакуировали.

Напомним, имеющиеся в городе две штрафплощадки находятся в подчинении Главного управления Национальной полиции в Киеве. Правоохранители охраняют и обслуживают эти площадки, на правом берегу – на улице Туполева, и на левом берегу – на улице Гната Хоткевича. Обе равно удалены от центра города.

Новости "Сегодня" писали, что в Украине разрешат размещение парковок на кровлях общественных зданий и сооружений. Речь идет о тех крышах, которые уже приспособлены для хозяйственного использования. Исключение составляют социальные учреждения – детские сады, школы и больницы-стационары.

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транспорт Киев машина эвакуация

Источник: Сегодня

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