Поминальные дни: как будет ходить общественный транспорт к кладбищам в Киеве

В воскресенье, 5 мая, будет запрещена паркова на Электротехнической и заезд на улицу Крайнюю

7 мая - поминальный день. Фото: Depositphotos

В Киеве в поминальные дни к городским кладбищам по нескольким маршрутам будет курсировать наземный пассажирский транспорт. Об этом сообщает пресс-служба КГГА.

"Также 5 мая запретят парковку автотранспорта на ул. Электротехнической и заезд транспорта на улицу Крайнюю на участке от улицы Братиславской до улицы Сержа Лифаря", – говорится в сообщении.

По информации Центра организации дорожного движения на перекрестках прекратят работу светофорные объекты, поэтому регулирование движения будет осуществляться полицейскими регуляторами.

Фото: kyivcity.gov.ua

Фото: kyivcity.gov.ua

Фото: kyivcity.gov.ua

Кроме того, для работы подвозных автобусных маршрутов к Лесному кладбищу предусматривается перекрытие движения транспорта на улице Кубанской Украины – на участке от улицы Киото до улицы Николая Матеюка. При этом движение маршрутного общественного транспорта на этом участке будет сохраняться.

Также КГГА опубликовала перечень маршрутов наземного пассажирского транспорта общего пользования, которыми будут осуществляться перевозки пассажиров в поминальные дни к городским кладбищам.

Напомним, что киевлян призвали не оставлять на кладбищах искусственные цветы во время поминальных дней, напомнив, что место искусственных пластиковых цветов лучше использовать натуральные.

Ранее был обнародован график посещений киевских кладбищ в поминальные дни.

Отметим, что перед праздниками взрывотехники проверили церкви, храмы и культовые сооружения:

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