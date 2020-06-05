Поминальные дни в Киеве: как будет ездить транспорт

Для перевозок жителей столицы будет задействовано 372 автобуса, 223 троллейбуса и 141 трамвай

На столичных кладбищах с 6 по 8 июня будут проведены поминальные дни, которые перенесли на июнь в связи с карантином.

Как сообщает пресс-служба Киевской городской государственной администрации (КГГА), для перевозок жителей столицы будет задействовано 372 автобуса, 223 троллейбуса и 141 трамвай.

Также в поминальные дни будут организованы дополнительные автобусные маршруты к основным городским кладбищам, а именно: Южному, Северному, Лесному.

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На сайте КГГА указаны полные маршруты движения общественного транспорта в столице в поминальные дни.

Отметим, что 7 и 8 июня дополнительные маршруты к городским кладбищам будут работать с уменьшенным количеством подвижного состава в соответствии с пассажиропотоком.

Напомним, что в столице постепенно ослабляют карантин. Так, наземный общественный транспорт возобновил работу 23 мая, метро запустили с 25 мая. Также с 1 июня в городе открылись детские сады, спортивные комплексы и залы, фитнес-центры, детско-юношеские спортивные школы. Возобновили работу также учреждения высшего и профессионально-технического образования для выпускников и абитуриентов. Кроме того, с 5 июня в Украине возобновляется внутреннее авиасообщение, и столичный аэропорт "Борисполь" отправит сегодня два рейса – в Одессу и Днепр.

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