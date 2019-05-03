Поминальные дни в Киеве: как будет ездить транспорт (схемы)

Стоимость проезда к городским кладбищам в поминальные дни составит 8 грн

Фото: Анатолий Бойко, Сегодня

В Киеве в поминальные дни с 5 по 9 мая будут организованы дополнительные автобусные маршруты, а также будет увеличено количество общественного транспорта, который обеспечивают перевозку пассажиров к городским кладбищам. Об этом сообщает КП "Киевпастранс".

В частности, движение буде организовано:

5 МАЯ

Северное кладбище

Автобусные маршруты в обычном режиме движения:

пригородное сообщение

№ 258 – станция метро "Лесная" – Северное кладбище

Трамвайные маршруты:

№ 8 – станция метро "Позняки" – станция метро "Лесная"

№ 28 – ул. Милославская – станция метро "Лесная"

№ 29 – остановка "Красный хутор" – станция метро "Лесная"

№ 32 – ДВРЗ – станция метро "Лесная"

№ 35 – ул. Сержа Лифаря – станция метро "Лесная"

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Южное кладбище

Автобусные маршруты:

пригородное сообщение

№ 740 (доп.) – Одесская площадь – Южное кладбище

Троллейбусные маршруты:

№ 11 – Музей архитектуры – ул. Маршальская

№ 12 – ул. Смолича – Железнодорожный вокзал

№ 43 – Кибцентр – Дарницкая площадь

№ 45 – станция метро "Выставочный центр" – станция метро "Васильковская"

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Лесное кладбище

Автобусные маршруты в обычном режиме движения:

№ 63 – станция метро "Красный хутор" – Лесной массив

№ 77 – ул. Курнатовского – Лесное кладбище

№ 81 – станция метро "Лесная" – Лесной массив

№ 101 – станция метро "Почайна" – ул. Милославская

№ 121 (доп.) – станция метро "Почайна" – Лесное кладбище

№ 122 (доп.) – станция метро "Оболонь" – Лесное кладбище

№ 124 (доп.) – станция метро "Черниговская" – Лесное кладбище

№ 125 (доп.) – универсам "Позняки" – Лесное кладбище

Троллейбусные маршруты:

№ 25 – ул. Свободы – станция метро "Почайна"

№ 30 – ул. Милославская – Кадетский гай

№ 30К – ул. Милославская – ул. Дегтяревская

№ 37 – станция метро "Лесная" – ул. Милославская

№ 37А – станция метро "Лесная" – Поликлиника

Трамвайные маршруты:

№ 5 – ул. Сержа Лифаря – "Троещина-2"

№ 22 – б-р Перова – ЗЖБК

№ 28 – ул. Милославская – станция метро "Лесная"

№ 33 – ул. Сержа Лифаря – ДВРЗ

№ 35 – ул. Сержа Лифаря – станция метро "Лесная"

Фото: КГГА

Фото: КГГА

Фото: КГГА

Фото: КГГА

Фото: КГГА

Государственный историко-мемориальный Лукьяновский заповедник

Троллейбусные маршруты:

№ 16 – ул. Щусева – площадь Независимости

№ 19 – площадь Космонавтов – ул. Ольжича

№ 23 – ул. Туполева – Лукьяновская площадь

№ 23К – ул. Туполева – станция метро "Дорогожичи"

Соломенское кладбище

Автобусные маршруты в обычном режиме движения:

№ 69 – станция метро "Дворец спорта" – ул. Литвиненко-Вольгемут

№ 119 – ул. Смолича – Контрактовая площадь

Троллейбусные маршруты:

№ 3 – Железнодорожный массив – Дворец спорта

№ 8 – ул. Смелянская – площадь Льва Толстого

№ 9 – Аэропорт – площадь Льва Толстого

№ 17 – площадь Космонавтов – площадь Льва Толстого

№ 19 – площадь Космонавтов – ул. Ольжича

№ 19-Д – Кадетский гай – ул. Ильенко

№ 40 – ул. Кадетский гай – станция метро "Дворец спорта"

Автобусные маршруты в режиме маршрутного такси:

№ 220 – ул. Тростянецкая – ул. Медовая

Пуща-Водицкое кладбище

Автобусные маршруты в обычном режиме движения:

№ 30 – станция метро "Академгородок" – санаторий "Лесная поляна"

Трамвайные маршруты:

№ 12 – с. Пуща-Водица – Контрактовая площадь

№ 17 – с. Пуща-Водица – ул. Иорданская

№ 19 – Контрактовая площадь – площадь Тараса Шевченко

Корчеватское кладбище

Автобусные маршруты в обычном режиме движения:

№ 20 – станция метро "Льва Толстого" – Овощная база жилого массива Корчеватое.

Святошинское кладбище

Автобусные маршруты в обычном режиме движения:

№ 23 – ул. Симиренко – ул. Салютная

№ 56 – станция метро "Выставочный центр" – станция метро "Академгородок"

Троллейбусные маршруты:

№ 39 – ул. Чернобыльская – просп. Леся Курбаса.

Братское и Михайловское кладбища

Автобусные маршруты в обычном режиме движения:

№ 9 – ул. Булгакова – станция метро "Лукьяновская"

Трамвайные маршруты:

№ 1 – Михайловская Борщаговка – ул. Старовокзальная

Мышеловское кладбище

Автобусные маршруты в обычном режиме движения:

№ 52 – станция метро "Лыбидская" – ул. Закарпатская

Чапаевское кладбище

Автобусные маршруты в обычном режиме движения:

№ 43 – станция метро "Выдубичи" – с. Козин

Пироговское кладбище

Автобусные маршруты в обычном режиме движения:

№ 27 – станция метро "Лыбидская" – с. пирогов

Совское кладбище

Автобусные маршруты в обычном режиме движения:

№ 19 – ул. Изюмская – станция метро "Васильковская"

№ 19к – ул. Изюмская – Совское кладбище

Фото: КГГА

Городское кладбище

Автобусные маршруты в обычном режиме движения:

№ 14 – станция метро "Нивки" – Лесорассадник

№ 32 – станция метро "Нивки" – Минский массив

№ 90 – ул. Григоровича-Барского – пл.Валерия Марченко

№ 90К – станция метро "Святошин" – пл.Валерия Марченко

Троллейбусные маршруты:

№16 – ул.Туполева – Майдан Независимости

№ 23 – ул. Туполева – Лукьяновская площадь

№ 23К – ул. Туполева – станция метро "Дорогожичи"

№ 5 – ул. Белицкая – площадь Льва Толстого

№ 26 – ул. Свободы – станция метро "Нивки"

Автобусные маршруты в режиме маршрутного такси:

№ 166 – станция метро "Лукьяновская" – Городское кладбище

Фото: КГГА

Байковое кладбище

Автобусные маршруты в обычном режиме движения:

№ 5 – ул. Изюмская – Центральный железнодорожный вокзал

№ 5-К – ул. Байкова – ул. Изюмская

№ 12 – ул. Изюмская – Южный железнодорожный вокзал

№12К – ул. Изюмская – Тубинститут

Троллейбусные маршруты:

№ 1 – ул. Маршальская – ул. Жилянская

№ 12 – ул. Юрия Смолича – Железнодорожный вокзал

№ 40 – Кадетская роща – станция метро "Дворец спорта"

№ 42Д – Железнодорожная платформа "Киев-Волынский" – станция метро "Лыбедская"

№ 50 – ул. Милославская – станция метро "Лыбедская"

Автобусные маршруты в режиме маршрутного такси:

№ 220 – ул. Тростянецкая – ул. Медовая

Фото: КГГА

Фото: КГГА

6 МАЯ

Дарницкое и Позняковское кладбища

Автобусные маршруты в обычном режиме движения:

№ 17 – станция метро "Харьковская" – ул. Драгоманова

№ 18 – станция метро "Харьковская" – Харьковское шоссе

№ 42 – ул. Шептицкого – ул. Чавдар

№ 45 – ул. Григоренко – станция метро "Дарница"

№ 51 – станция метро "Лыбидская" – станция метро "Красный хутор"

№ 63 – станция метро "Красный хутор" – массив "Лесной"

№ 115 – Контрактовая площадь – железнодорожный вокзал "Дарница"

Трамвайни маршруты:

№ 8 – станция метро "Позняки" – станция метро "Лесная"

№ 22 – б-р Перова – ЗЖБК

№ 29 – Красный хутор – станция метро "Лесная"

Автобусные маршруты в режиме маршрутного такси:

№ 516 – станция метро "Красный Хутор" – рынок "Лесной"

Зверинецкое кладбище

Автобусные маршруты в обычном режиме движения:

№ 62К – ул. Зверинецкая – станция метро "Печерская"

Троллейбусные маршруты:

№ 43 – Кибцентр – Дарницкая площадь

№ 50 – ул. Милославская – станция метро "Лыбидская"

Бортничанское кладбище

Автобусные маршруты в обычном режиме движения:

№ 104 – станция метро "Харьковская" – с. Бортничи

Вигуровское и Троещенское кладбища

Автобусные маршруты в обычном режиме движения:

№ 6 – ул. Сосюры – Автостоянка (с.Троещина)

Жулянское кладбище

Автобусные маршруты в обычном режиме движения:

№ 75 – станция метро "Выставочный центр" – ул. Московская (с. Жуляны)

№ 78 – станция метро "Васильковская" – Севастопольская площадь

Беличанское кладбище

Автобусные маршруты:

№ 97 – станция метро "Святошин" – массив Новобеличи (рынок)

№ 97-К – станция метро "Васильковская" – массив Новобеличи (рынок)

Куреневское кладбище

Троллейбусные маршруты:

№ 6 – Минский массив – Майдан Независимости

№ 18 – ул. Сошенко – Майдан Независимости

№ 25 – ул. Свободы – станция метро "Почайна"

№ 28 – ул. Свободы – станция метро "Лукьяновская"

№ 33 – Минский массив – Южный железнодорожный вокзал

7 МАЯ

Быковнянское кладбище

Автобусные маршруты в обычном режиме движения:

№ 11 – станция метро "Лесная" – Радиоцентр (с. Быковня)

Байковое кладбище

Автобусные маршруты в обычном режиме движения:

№ 5 – ул. Изюмская – Центральный железнодорожный вокзал

№ 5-К – ул. Изюмская – ул. Байкова

№ 12 – ул. Изюмская – Южный железнодорожный вокзал

№ 20 – станция метро "Льва Толстого" – Овощная база "Корчеватое"

№ 29 – ул. Байкова – станция метро "Печерская"

№ 29К – ул. Байкова – Владимирский рынок

Фото: КГГА

Троллейбусные маршруты:

№ 1 – ул. Маршальская – ул. Жилянская

№ 12 – ул. Смолича – Железнодорожный вокзал

№ 40 – Кадетский гай – станция метро "Дворец спорта"

№ 40-К – Кадетский гай – ул. Жилянская

№ 42Д – станция метро "Лыбедская" – Железнодорожная платформа "Киев-Волынский"

№ 50 – ул. Милославская – станция метро "Лыбедская"

Автобусные маршруты в режиме маршрутного такси:

№ 220 – ул. Тростянецкая – ул. Медовая

№ 457 – станция метро "Лыбидская" – ул. Грабовского

8 МАЯ

Городское кладбище

Автобусные маршруты в обычном режиме движения:

№ 14 – станция метро "Нивки" – Лесорассадник

№ 14е – станция метро "Нивки" – Городское кладбище

№ 32 – станция метро "Нивки" – Минский массив

№ 90 – ул. Григоровича-Барского – пл.Валерия Марченко

№ 90К – станция метро "Святошин" – пл. Валерия Марченко

Троллейбусные маршруты:

№ 5 – ул. Белицкая – площадь Льва Толстого

№16 – ул.Туполева – Майдан Независимости

№ 23 – ул. Туполева – Лукьяновская площадь

№ 23К – ул. Туполева – станция метро "Дорогожичи"

№ 25 – ул. Свободы – станция метро "Почайна"

№ 26 – ул. Свободы – станция метро "Нивки"

№ 35 – ул. Ивашкевича – станция метро "Дорогожичи"

Автобусные маршруты в режиме маршрутного такси:

№ 166 – станция метро "Лукьяновская" – Городское кладбище

№ 182 – проспект Свободы – станция метро "Нивки"

9 МАЯ

Военное кладбище

Троллейбусные маршруты:

№ 16 – ул. Щусева – площадь Независимости

№ 19 – площадь Космонавтов – ул. Ольжича

№ 23 – ул. Туполева – Лукьяновская площадь

№ 30 – ул. Милославская – Кадетский Гай

Автобусные маршруты в режиме маршрутного такси:

№ 166 – станция метро "Лукьяновская" – Городское кладбище

№ 155 – станция метро "Почайна" – Кольцевая дорога

Стоимость проезда к городским кладбищам в поминальные дни составит 8 грн.

Напомним, что 5 мая запретят парковку автотранспорта на ул. Электротехнической и заезд транспорта на улицу Крайнюю на участке от улицы Братиславской до улицы Сержа Лифаря".

Также киевлян призвали не оставлять на кладбищах искусственные цветы во время поминальных дней, напомнив, что место искусственных пластиковых цветов лучше использовать натуральные.

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