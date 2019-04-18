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Последние дни Шулявского моста: опоры путепровода срежут алмазами

Сегодня, 09:29

После демонтажа опор их измельчат и вывезут для утилизации на полигон

Фото: Анатолий Бойко, Сегодня

Шулявский мост доживает свои последние дни. Вчера рабочие демонтировали один из последних его пролетов над проспектом Победы. С самого утра начались работы по демонтажу конструкции весом в 650 тонн. Ее снимали при помощи мегадомкрата на мобильной платформе, состоящей из 40 колес! На наших глазах рабочие монтируют металлические платформы домкрата под пролет, глыбу сначала приподнимают и затем опускают, чтобы увезти.


Видео: Василий Михальчук, "Сегодня"

Процессом управляет рабочий при помощи специального пульта. Он опускает домкраты, а потом запускает в движение самоходные платформы, которые отвозят пролет на специально отведенное место на стройке.

"С помощью пульта домкрат поднимается и опускается. Им легко развернуть колеса установки в любую сторону, и она поедет в нужном направлении. Все, как в игре, только дистанционный пульт управления весит около 10 килограммов, и нужно быть очень внимательным", — рассказал "Сегодня" рабочий по имени Ялле из Нидерландов. 

Процесс перевозки 650-тонного пролета от проспекта на спецплощадку на стройке (расстояние около 20 метров) занял 40 минут. Но рабочие говорят, что, учитывая вес конструкций и габариты самой машины, управились очень быстро.

Конструкцию моста мегадомкрат ставит на бетонные стапеля, а сам отъезжает. Рабочие начинают разбирать пролет. После кран грузит разделенные части на балковозы, а те вывозят на улицу Народного Ополчения, где их утилизируют на складе генподрядчика. Кстати, собирать новые пролеты тоже будут на стапелях на месте стройки, после чего поднимут на нужную высоту при помощи домкрата. 

А вот старые опоры Шулявского путепровода будут демонтироваться уже по другой, но не менее интересной технологии. Их срежут специальными пилами, которые оборудованы цепями с алмазным напылением. После чего их измельчат и вывезут для утилизации на полигон.

Пока идет демонтаж Шулявского моста, люди жалуются на неудобства. Вчера экскаватор размахивал ковшом с железными цепями над подземным переходом на проспекте Победы, рискуя покалечить людей.

"Цепь с крюками чуть не проехалась мне по лицу", — жалуется прохожий Михаил Семенов.

В КП "Дирекция строительства дорожно-транспортных сооружений Киева" нам сообщили, что оператор экскаватора работал с нарушениями, и понесет наказание. Тут обещают тщательнее следить за техникой безопасности на объекте. Полностью разобрать путепровод над проспектом Победы планируют уже в эту пятницу.

Ранее строители сообщали, что новые сваи для фундамента моста будут надежнее старых. Их забурят на глубину 15 метров, тогда как фундамент старого моста имел глубину всего 10 метров. 


Также напомним, как можно объехать закрытый Шулявский путепровод.

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Тег Киев, мост, шулявский путепровод, домкрат

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АВТОР:

Василий Михальчук

Источник:

Сегодня

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