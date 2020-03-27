Появилось расписание автобусов и троллейбусов на период карантина в Киеве

Киевская городская государственная администрация опубликовала расписание маршрутов наземного общественного транспорта на период действия в столице карантина.
Так, появилось расписание для автобусных маршрутов:
- № 56-Д "Просп. Палладина – ст.м. "Лыбедская"
- № 114 "Ул. Милославская – ж/д вокзал "Центральный"
- № 118 "ст.м. "Черниговская" – ст. "Политехнический институт"
- № 119 "Ул. Касияна – Контрактовая площадь"
- № 220 "Ул. Тростянецкая – ул. Медовая"
- № 500 "Ул. Северная – ж/д "Центральный"
- № 99-Д "Станция метро "Минская" – станция метро "Нивки"
троллейбусных маршрутов:
- № 7 "Ул. Чернобыльская – ст.м. "Площадь Льва Толстого"
- № 16 "ул. Туполева – Майдан Незалежности"
- № 30 "ул. Милославская – ул. Кадетский гай"
- № 91-Н "Ул. Милославская – ж/д вокзал "Центральный"
- № 92-Н "Просп. Свободы – аэропорт "Киев" им. И. Сикорского"
- № 25 "Проспект Свободы" – "Станция метро "Почайна"
трамвайных маршрутов:
- № 1 "Михайловская Борщаговка – станция "Старовокзальная"
- № 12 "Пуща-Водица – Контрактовая площадь"
- № 14 "Просп. Отрадный – Контрактовая площадь"
- № 16 "ст.м. "Героев Днепра – Контрактовая площадь"
- № 22 "ул. Перова – завод ЖБК"
- № 28-Д "Просп. Ватутина – ст.м. "Позняки"
Полное расписание можно посмотреть по ссылке.
Напомним, с 23 марта в столице общественный транспорт перевозит пассажиров только при наличии специальных билетов. Это не отменило очереди на остановках, а городской транспорт по-прежнему ездит в тянучках.
Ранее мэр Киева Виталий Кличко призвал штрафовать нарушителей карантина в столице.
Подпишись на наш telegram
Только самое важное и интересное
Подписывайтесь на нашу рассылкуОк