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Появилось расписание автобусов и троллейбусов на период карантина в Киеве

27 марта, 10:15

Наталья Руда

Общественный транспорт перевозит людей только со спецбилетами

Киевская городская государственная администрация опубликовала расписание маршрутов наземного общественного транспорта на период действия в столице карантина.

Так, появилось расписание для автобусных маршрутов:

  • № 56-Д "Просп. Палладина – ст.м. "Лыбедская"
  • № 114 "Ул. Милославская – ж/д вокзал "Центральный"
  • № 118 "ст.м. "Черниговская" – ст. "Политехнический институт"
  • № 119 "Ул. Касияна – Контрактовая площадь"
  • № 220 "Ул. Тростянецкая – ул. Медовая"
  • № 500 "Ул. Северная – ж/д "Центральный"
  • № 99-Д "Станция метро "Минская" – станция метро "Нивки"

троллейбусных маршрутов:

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  • № 7 "Ул. Чернобыльская – ст.м. "Площадь Льва Толстого"
  • № 16 "ул. Туполева – Майдан Незалежности"
  • № 30 "ул. Милославская – ул. Кадетский гай"
  • № 91-Н "Ул. Милославская – ж/д вокзал "Центральный"
  • № 92-Н "Просп. Свободы – аэропорт "Киев" им. И. Сикорского"
  • № 25 "Проспект Свободы" – "Станция метро "Почайна"

трамвайных маршрутов:

  • № 1 "Михайловская Борщаговка – станция "Старовокзальная"
  • № 12 "Пуща-Водица – Контрактовая площадь"
  • № 14 "Просп. Отрадный – Контрактовая площадь"
  • № 16 "ст.м. "Героев Днепра – Контрактовая площадь"
  • № 22 "ул. Перова – завод ЖБК"
  • № 28-Д "Просп. Ватутина – ст.м. "Позняки"

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Полное расписание можно посмотреть по ссылке.

Напомним, с 23 марта в столице общественный транспорт перевозит пассажиров только при наличии специальных билетов. Это не отменило очереди на остановках, а городской транспорт по-прежнему ездит в тянучках.

Ранее мэр Киева Виталий Кличко призвал штрафовать нарушителей карантина в столице.

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транспорт Киев карантин

Источник: Сегодня

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