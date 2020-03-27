Появилось расписание автобусов и троллейбусов на период карантина в Киеве

Общественный транспорт перевозит людей только со спецбилетами

Киевская городская государственная администрация опубликовала расписание маршрутов наземного общественного транспорта на период действия в столице карантина.

Так, появилось расписание для автобусных маршрутов:

№ 56-Д "Просп. Палладина – ст.м. "Лыбедская"

№ 114 "Ул. Милославская – ж/д вокзал "Центральный"

№ 118 "ст.м. "Черниговская" – ст. "Политехнический институт"

№ 119 "Ул. Касияна – Контрактовая площадь"

№ 220 "Ул. Тростянецкая – ул. Медовая"

№ 500 "Ул. Северная – ж/д "Центральный"

№ 99-Д "Станция метро "Минская" – станция метро "Нивки"

троллейбусных маршрутов:

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№ 7 "Ул. Чернобыльская – ст.м. "Площадь Льва Толстого"

№ 16 "ул. Туполева – Майдан Незалежности"

№ 30 "ул. Милославская – ул. Кадетский гай"

№ 91-Н "Ул. Милославская – ж/д вокзал "Центральный"

№ 92-Н "Просп. Свободы – аэропорт "Киев" им. И. Сикорского"

№ 25 "Проспект Свободы" – "Станция метро "Почайна"

трамвайных маршрутов:

№ 1 "Михайловская Борщаговка – станция "Старовокзальная"

№ 12 "Пуща-Водица – Контрактовая площадь"

№ 14 "Просп. Отрадный – Контрактовая площадь"

№ 16 "ст.м. "Героев Днепра – Контрактовая площадь"

№ 22 "ул. Перова – завод ЖБК"

№ 28-Д "Просп. Ватутина – ст.м. "Позняки"

Схема КГГА. Чтобы посмотреть ее в большем размере, откройте картинку в новой вкладке В тренде Транспорт для избранных: у Кличко объяснили, как получить спецбилеты на проезд в Киеве

Полное расписание можно посмотреть по ссылке.

Напомним, с 23 марта в столице общественный транспорт перевозит пассажиров только при наличии специальных билетов. Это не отменило очереди на остановках, а городской транспорт по-прежнему ездит в тянучках.

Ранее мэр Киева Виталий Кличко призвал штрафовать нарушителей карантина в столице.

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