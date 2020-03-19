Появилось видео, как коп в киевском трамвае "уговаривает" людей выйти из вагона

В вагоне должно быть не больше 10 пассажиров из-за карантина

Киевляне опубликовали видео, как в столичном трамвае утром 19 марта патрульный полицейский криком выгоняет людей из вагона, так как число пассажиров превышает 10 человек.

"Кондуктор и патрульный уговаривают людей выйти, потому что превышена норма людей в салоне", – говорится в сообщении Telegram-канала "Киев Сейчас", где опубликовано видео.

На снятых кадрах видно, как коп кричит, что если будет больше 10 человек, то трамвай никуда не поедет.

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"Или непонятно вам, я не могу понять. Вы новости не смотрите? Или я не знаю просто", – кричит патрульный. Тем временем кондуктор также кричит пассажирам переходить в другой вагон.

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Видео: Киев Сейчас

Напомним, что в столице сложилась критическая ситуация с проездом на общественном транспорте, так как в салон пускают не более 10 человек из-за введенного карантина. В итоге на улицах выстроились километровые очереди и уже зафиксированы стычки с полицией.

Как сообщалось ранее, в Киеве из-за коронавируса до 3 апреля действует карантин.

Все подробности в спецтеме Карантин в Украине

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