Приоритетная посадка: в метро Киева появились "специальные" места (фото)

/ Фото: Александр Марущак

В вагонах киевского метрополитена обновили указатели приоритетных мест для пассажиров. Над сидениями появились наклейки черного цвета с белыми силуэтами людей. На одной из наклеек изображена беременная женщина, старик с посохом и незрячий человек с тростью. На второй наклейке показаны мама с ребенком, пенсионер с ходунком и человек, у которого нога в гипсе, а в руке костыль.

Пассажиры не всегда обращают внимание на эти наклейки. Часто бывает, что приходится просить молодых людей уступить место старику или беременной женщине. Как рассказали сайту "Сегодня" в Киевском метрополитене, новые "приоритетные места" были обозначены еще до карантина.

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Фото: Александр Марущак, "Сегодня"

"До этого в вагонах были другие наклейки. Мы их постепенно меняем в поездах метро, по мере изношенности. Это касается и карт метрополитена, и схем линий подземки с названиями станций и предупреждающих надписей на дверях. Наклейки с указанием приоритетных мест для пассажиров – это часть навигации в метрополитене, которую мы стараемся постоянно улучшать и обновлять. Это происходит постепенно, после того, как поезд заезжает в депо. В вагонах все осматривают и меняют указатели на новые", – пояснили сайту "Сегодня" в Киевском метрополитене.

Напомним, в Киеве утром 17 июня полиция провела профилактический рейд в вагонах Киевского метрополитена. Полицейские разъясняли гражданам то, как важно соблюдать масочный режим непосредственно в вагонах подземки. Утром в вагонах на красной линии метро можно было заметить нескольких полицейских, которые подходили к пассажирам. Некоторые из киевлян подумали, что в метро снимают кино про коронавирус.

А еще недавно Сайт "Сегодня" узнавал, как долго нам еще придется носить на лицах маски, в том числе – и в общественном транспорте. Как оказалось, киевлянам стоит запастись терпением: в Госпродпотребслужбе Киева говорят, что вероятность того, что масочный режим продлится как минимум до сентября и даже дольше – очень высока.

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