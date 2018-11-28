ФОТОФАКТ. "Пробка" в метро: на "Лукьяновской" сотни пассажиров пытаются попасть на станцию

В Киеве в вечерний час пик наблюдается огромное столпотворение на станции метро "Лукьяновская". Сотни людей стоят в фойе, пытаясь пройти через турникеты на станцию.

Причина задержки пассажиров на проходе на станцию неизвестна.

"По громкой связи ничего не объявляют. Здесь бывают по вечерам большие очереди, но такой толпы я еще не видела", – рассказала нам одна из пассажиров.

Напомним, в Киеве утром в среду, 28 ноября, в час пик было приостановлено движение поездов в метро на Святошинско-Броварской линии. В пресс-службе "Киевского метрополитена" сообщили, что остановка движения произошла по техническим причинам.

Очевидцы отметили, что пассажиров высадили на станции метро "Крещатик" и объявили, что поезд дальше не поедет. Кроме того, вход на станцию "Крещатик" закрыли, а граждан попросили воспользоваться наземным транспортом. Также была закрыта станция метро "Вокзальная".

Ранее мы писали, что 9 ноября был завершен конкурс на строительство ветки метро на жилмассив Виноградарь. Планируется строительство от станции "Сырец" на жилой массив Виноградарь с электродепо в Подольском районе, с двумя станциями ("Мостицкая" и "Проспект Правды") и участком вилочного ответвления в сторону станции "Виноградарь" (I очередь строительства). Самую низкую цену предложило ПАО "Киевметрострой". Сумма оказалась на 12,214 млн гривен меньше ожидаемой стоимости.