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Пробки на мостах: где в Киеве проходят дорожные работы

Сегодня, 07:25

Водителей просят выбирать альтернативные маршруты

Фото: Григорий Салай, Сегодня
Пробки на мостах: где в Киеве проходят дорожные работы //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5ca/5b3/b46/5ca5b3b46c894.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5ca/5b3/b46/5ca5b3b46c894.jpg Транспорт Водителей просят выбирать альтернативные маршруты

В столице возобновили активный ремонт мостов через Днепр, поэтому водителей просят с пониманием отнестись к неудобствам и по возможности выбирать альтернативные маршруты движения, сообщает КГГА.

"Сейчас – активные работы на Южном мосту, ремонтируют деформационные швы. Также капитально ремонтируют на мосту Метро, ​​где проводят работы по усилению конструкций пролетных строений. На мосту Патона также проводятся противоаварийные мероприятия – ремонт деформационных швов и их элементов, а также готовят материалы для комплексного обследования перед проектными работами по реконструкции объекта. Большинство мостов в часы пик стоит в пробках. Но, согласитесь, лучше частично их перекрывать и осуществлять необходимые ремонты, чем закрывать полностью", – заявил заместитель председателя КГГА Дмитрий Давтян.

Он призывает водителей с пониманием отнестись к ситуации, подчеркивая необходимость ремонтов на всех мостовых сооружениях.

"Это вопрос безопасности, ведь долгое время мостами никто не занимался, поэтому работ, которые нужно выполнить срочно, собралось немало", – рассказал заместитель председателя КГГА.

Напомним, на Южном мосту сейчас осуществляется капремонт деформационных швов, мост Метро через Днепр также в процессе капремонта, на мосту через Русановский пролив осуществляют монтаж тротуаров и усиление пролетных строений. Также в этом году планируется капремонт Борщаговского путепровода, проводится реконструкция Шулявского путепровода и строительство Подольско-Воскресенского моста.


Отметим, что до 23:00 28 апреля частично ограничено движение транспорта в связи с капитальным ремонтом деформационного шва на Южном мостовом переходе в направлении движения с просп. Николая Бажана на Надднепрянское шоссе.

Напомним, в марте было полностью перекрыто движение по Шулявскому путепроводу и начался его демонтаж. "Сегодня" узнали, что уже разобрали и как без него чувствуют себя водители и пешеходы.

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Тег Киев, ремонт, мост, пробки, киевавтодор

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