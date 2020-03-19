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Пробки в Киеве: какая ситуация на дорогах и есть ли очереди на маршрутки

19 марта, 09:54

Наталья Руда

Впервые за долгое время утром все киевские мосты через Днепр свободны

Утром в четверг, 19 марта, на столичных дорогах есть небольшие тянучки, однако нет серьезных пробок и масштабного транспортного хаоса, который наблюдался накануне из-за закрытия метро.

Как следует из данных сервиса Google maps, Южный, Дарницкий, Северный мосты, мост Патона и мост Метро полностью свободны для проезда. На левом берегу есть заторы на улице Братиславской.

Центр также свободен, заторы есть на Подоле и в районе станции метро "Лукьяновская". Кроме того, парализована пробками улица Богатырская.

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Вместе с тем, в городе зафиксированы около 10 ДТП.

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Тем временем, в городе по-прежнему есть очереди на остановках общественного транспорта. В частности, на Позняках на маршрут №220:

Фото: Александр Сава

Фото: Александр Сава

Также КП "Киевпастранс" сообщает, что утром задерживается движение автобусов №55 на Крепостном переулке в направлении Дарницкой площади "по причине превышения лимита пассажиров". На место вызвана полиция.

Напомним, что столичная власть пообещала организовать развозку для медиков и правоохранителей, а также работников тех предприятий, которые обеспечивают жизнедеятельность города.

Также сообщилось, что водители "Киевпастранса" будут ездить с полицейскими в салоне, чтобы обеспечивать в транспорте пребывание не более 10 пассажиров.

О карантине в Киеве смотрите в сюжете:

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транспорт Киев карантин пробки

Источник: Сегодня

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