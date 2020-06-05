Пробки в Киеве: какие улицы лучше объезжать

В центре планируются протесты, поэтому ситуация с проездом может усугубиться

В Киеве утром в пятницу, 5 июня, традиционно наблюдаются пробки.

Согласно данным сервиса Google Maps, сложно выехать с Троещины – скованы заторами Северный мост, улица Бальзака, проспект Шухевича.

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Также тянучки есть на мосту Метро, Броварском проспекте, улице Братиславской. Мост Патона свободен, однако пробки наблюдаются на проспекте Соборности и улицах Энтузиастов, Кубанской Украины, Попудренко.

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Тянучки утром сковали Дарницкий мост и Дарницкое шоссе, а также проспект Бажана. При этом на Южном мосту пока еще нет серьезных пробок.

Скован заторами Подол и центр. Так, усложнен проезд на Гаванском мосту и Набережно-Крещатицкой, Спасской, Ильинской, на Владимирском спуске.

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Также сложно проехать на Грушевского и Парковой дороге, при этом в правительственном квартале сегодня планируются акции протеста, поэтому ситуация с проездом может усугубиться.

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Пробки есть в районе Цирка, на улице Гетьмана, проспектах Гузара, Лобановского, Палладина.

Также сложно сегодня утром выехать с Софиевской Борщаговки, Крюковщины, Новоселок, тянучками скован подъезд к столице по Одесской трассе, Большая Окружная, улица Заболотного, Столичное шоссе.

Напомним, что с 23 мая в столице запустили наземный общественный транспорт, а с 25 мая начало работать метро.

При этом в прошлом месяце в Киеве наблюдался транспортный коллапс.

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