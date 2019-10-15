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Пробки в Киеве парализовали мосты, проспекты и подъезды к городу

15 октября, 08:34

На проспекте Победы частично перекрыто движение транспорта

/ Фото: Алексей Филипов, Сегодня

После продолжительных выходных утром во вторник, 15 октября, Киев сковали пробки.

Согласно данным сервиса Google Maps, заторами парализованы проспект Бажана и Южный мост (в сторону Правого берега), Дарницкий мост (в сторону Правого берега), мост Патона (в сторону Правого берега) и подъезды к нему, участок проспекта Соборности, небольшие тянучки и на Северном мосту, а также на проспекте Генерала Ватутина.

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Кроме того, скован пробками проспект Победы от улицы Связистов до Шулявки, где движение перекрыто сегодня в связи с возведением Шулявского моста. Также тянучки на проспекте Леся Курбаса, Голосеевском проспекте, на Большой Окружной и в центре.

Вместе с тем на подъездах к столице также заторы. В частности, со стороны Софиевской Борщаговки, Пирогова, на Одесской трассе.

Напомним, что в марте в Киеве полностью было закрыто движение по Шулявскому путепроводу. В апреле мост (один из самых загруженных в столице) полностью разобрали, а закончить все работы, включая постройку нового моста, обещают к концу этого года. Стоимость работ оценивается более чем в миллиард гривен.

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Источник: Сегодня

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