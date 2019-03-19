Пробки в Киеве: парализован центр, мосты и подъезды к городу
Традиционно утром скованы пробками мосты, центральные улицы и подъезды к столице
Киев утром во вторник, 19 марта, парализовали многокилометровые пробки. По данным сервиса Google Maps, в городе произошло более пяти ДТП.
На Броварском проспекте парализовано движение в сторону центра от станции метро "Дарница" практически за ст. метро "Левобережая". Также не движется проспект Освободителей и улица Братиславская в сторону Броварского проспекта.
Обездвижен проспект Соборности и улица Вифлеемская. Мост Патона в сторону центра также скован тянучками. Не лучше ситуация на Дарницком шоссе – в сторону центра, не подъезжая к озеру Нижний Тельбин произошло ДТП. В пробках также Дарницкий мост и проспект Григоренко. В сторону Правого берега застыл в заторах и Южный мост. Серьезные пробки на проспекте Бажана – от метро "Позняки" до самого Южного моста.
Сложная ситуация на Набережно-Крещатицкой в сторону Подола, наблюдаются тянучки на Владимирской, Константиновской, Покровской. Также пробки на Ильенко, Детяревской и на Сечевых Стрельцов. Встал в заторах проспект Победы от ст. метро "Житомирская" до самой "Шулявской".
Проблемы с движением есть утром на Борщаговской, Жилянской и Воздухофлотском проспекте: там произошло ДТП.
На подъезде к Киеву многокилометровая пробка и ДТП на улице Собороной, тянучки на улице Киевской, Вячеслава Черновола, на Одесском шоссе в сторону Теремков.
Напомним, понедельник, 18 марта, выдался для Киева первым рабочим днем после закрытия проезда по Шулявскому путепроводу. Мы подробно писали, как киевляне добирались на работу без Шулявского моста.
Также в видео "Сегодня" можно посмотреть, как выглядит закрытый мост и большая стройка с высоты птичьего полета.
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