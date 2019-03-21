Пробки в Киеве: с десяток ДТП и проблемы на мостах

Тянучки в сторону центра наблюдаются на Южном, Северном, Дарницком мостах, а также на мосту Патона

Фото: Алексей Филипов, Сегодня

Пробки в Киеве: с десяток ДТП и проблемы на мостах //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c8/f78/7bb/5c8f787bb8505.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c8/f78/7bb/5c8f787bb8505.jpg 2019-03-21T09:35:00+02:00 Транспорт Тянучки в сторону центра наблюдаются на Южном, Северном, Дарницком мостах, а также на мосту Патона

В четверг, 21 марта, Киев сковали традиционные утренние пробки. По данным сервиса Google Maps, в городе произошло около 10 ДТП.

Так, проблемы с движением наблюдаются на в сторону правого берега на Южном, Дарницком, Северном мостах и на мосту Патона.

Хуже всего ситуация на Набережно-Рыбальской, Броварском проспекте, проспекте Бажана, на проспектах Победы и Леся Курбаса, а также на Окружной.

Аварии зафиксированы на Большой Окружной, бульваре Вацлава Гавела, на Кардачах, на проспекте Победы между станциями метро "Нивки" и "Берестейская", на Старовокзальная на подъезде к улице Саксаганского, сразу два ДТП произошло на Владимирском спуске и одно – на Набережном шоссе.

Ранее сообщалось, что в Киеве в результате небрежности водителя грузовика 19 марта была повреждена балка путепровода на пересечении Броварского проспекта и ул. Строителей. Так, ​​водитель трала, на котором перевозился гусеничный кран RDK-25, не учел габариты искусственного сооружения и повредил балку №4 во втором прогоне путепровода. В результате балка потеряла несущую способность.

Также в Киеве движение по Шулявскому мосту окончательно закрыли, а сам путепровод начали разбирать. "Сегодня" побывали на месте работ и выяснили, как проходит ремонт и что происходит с движением транспорта.

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