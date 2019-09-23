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Пробки в Киеве: в заторах стоят мосты и крупные магистрали

23 сентября, 19:54

Проблемы с проездом наблюдаются в направлении левого берега

/ Фото: Григорий Салай

В Киеве вечером 23 сентября наблюдаются сложности с проездом на всех мостах, в центре и на нескольких крупных магистралях.

По данным Google Maps, по состоянию на 19:30 интенсивный трафик и заторы – на проспектах Победы и Космонавта Комарова, улицах Телиги, Гетьмана и Воздухофлотском проспекте, также "тянучка" – на Большой Окружной, Саперно-Слободской и Щусева. Заторы есть и в центре города: в пробке стоит Крещатик, заторы – на Богдана Хмельницкого и Леси Украинки.

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Сложности с проездом наблюдаются на Северном и Южном мостах, а также на мостах Патона и Метро, правда, лишь в направлении левого берега. Тем временем, в левобережной части столицы – заторы на проспекте Соборности, Дарницком и Харьковском шоссе. Также проезд усложняют несколько ДТП, произошедших на улицах столицы. Так, на улице Гагарина на левом берегу проезд сильно затруднен из-за двух аварий.

Ранее новости "Сегодня" писали, что Борщаговка на сегодня испытывает транспортные проблемы из-за ремонта путепроводов и приостановки работы скоростного трамвая. В частности, жители микрорайона вынуждены ожидать общественный транспорт по 30 минут, а автобусы ездят по трамвайным рельсам.

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Отметим, что с началом ремонта Борщаговского путепровода в Киеве с 22 июня были закрыты популярные маршруты скоростного трамвая № 1 и № 3, а "двойка" начала курсировать от проспекта Королева до станции "Ромена Роллана". Восстановить движение авто по обновленной части путепровода планируют к концу 2019 года. С весны 2020 года начнутся работы на противоположной части этого объекта.

Также в Киеве уже несколько месяцев продолжаются работы по сносу и возведению нового Шулявского путепровода

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Источник: Сегодня

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