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ФОТОФАКТ. Проезд открыт: Шулявский путепровод полностью разобрали над проспектом Победы

Сегодня, 15:14

Движение транспорта по проспекту Победы уже осуществляется в обе стороны

Фото: facebook.com/davtyan.dmytro
Фото: facebook.com/davtyan.dmytro.

Конструкции Шулявского путепровода полностью разобрали над проспектом Победы, сообщил на своей странице в Facebook в пятницу, 19 апреля, заместитель главы КГГА Дмитрий Давтян.

Так, осталось разобрать еще один пролет путепровода у станции метро "Шулявская".

Фото: facebook.com/davtyan.dmytro
Фото: facebook.com/davtyan.dmytro

"Проспект Победы движется в обе стороны, а части путепровода вывозят для утилизации", – уточнил Давтян.

Ранее мы сообщали, что работы по сносу Шулявского моста планируют полностью закончить уже на этой неделе. Железобетонные конструкции снимают с помощью мобильных платформ, которые рабочие прозвали "мегадомкратом" или "Оптимусом Праймом", как героя "Трансформеров". При этом со стороны улицы Довженко огромная буронабивная машина уже задействована в работах по постройке нового путепровода. Также с прошлой субботы действовали частичные ограничения движения транспорта по проспекту Победы в районе моста: из восьми полос работало четыре.


Отметим, что до 20 апреля закрыто движение троллейбусов маршрутов №№ 5, 7, 92Н, 93Н, 94Н на участке от станции метро "Нивки" до Воздухофлотского путепровода на время демонтажа железобетонных конструкций Шулявского путепровода.

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Тег Киев, проспект победы, шулявский мост

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