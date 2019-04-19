ФОТОФАКТ. Проезд открыт: Шулявский путепровод полностью разобрали над проспектом Победы
Движение транспорта по проспекту Победы уже осуществляется в обе стороны
Конструкции Шулявского путепровода полностью разобрали над проспектом Победы, сообщил на своей странице в Facebook в пятницу, 19 апреля, заместитель главы КГГА Дмитрий Давтян.
Так, осталось разобрать еще один пролет путепровода у станции метро "Шулявская".
"Проспект Победы движется в обе стороны, а части путепровода вывозят для утилизации", – уточнил Давтян.
Ранее мы сообщали, что работы по сносу Шулявского моста планируют полностью закончить уже на этой неделе. Железобетонные конструкции снимают с помощью мобильных платформ, которые рабочие прозвали "мегадомкратом" или "Оптимусом Праймом", как героя "Трансформеров". При этом со стороны улицы Довженко огромная буронабивная машина уже задействована в работах по постройке нового путепровода. Также с прошлой субботы действовали частичные ограничения движения транспорта по проспекту Победы в районе моста: из восьми полос работало четыре.
Отметим, что до 20 апреля закрыто движение троллейбусов маршрутов №№ 5, 7, 92Н, 93Н, 94Н на участке от станции метро "Нивки" до Воздухофлотского путепровода на время демонтажа железобетонных конструкций Шулявского путепровода.
Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram
Вы сейчас просматриваете новость " ФОТОФАКТ. Проезд открыт: Шулявский путепровод полностью разобрали над проспектом Победы". Другие Транспорт смотрите в блоке "Последние новости"
Источник:
Орфографическая ошибка в тексте:
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Снос Шулявского моста с высоты птичьего полета – фото и видео
Как выглядит перемещение 600-тонного пролета моста на домкратной платформе-транспортере