Проезд по Южному мосту в Киеве ограничат: что произошло

/ Фото: Александр Яремчук

На Южном мосту в Киеве сегодня, 27 января, ограничат движение. Меры будут введены на полдня, сообщили в пресс-службе КГГА.

Чиновники рассказали, что ограничения связаны с ремонтом асфальтового покрытия. Коммунальщики будут работать с 09:00 до 15:00 на стороне моста, которая ведет на левый берег. В КГГА отметили, что работы не должны спровоцировать большие пробки, ведь в это время основной поток транспорта двигается в противоположном направлении.

Ранее мы сообщали, что киевский транспорт очень неспешно, но все же меняется к лучшему. На старых маршрутах появляются новые автобусы, трамвайные линии реконструируют, а систему оплаты обещают сделать не только полезной для города, но и удобной для пассажиров. Чиновники уверяют, что в новом, 2020 году Киев ждут новые перемены, которые сделают общественный транспорт столицы более удобным. Сайт "Сегодня" выяснил, что ждет пассажиров в ближайшие месяцы.

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Кроме того, новости "Сегодня" сообщали, что в наземном транспорте продолжают появляться новые валидаторы.

Как еще планируют обновить транспорт столицы – смотрите в сюжете:

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