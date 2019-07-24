Проезд в Киеве: какие станции метро откажутся от жетонов в августе

Жетоны не будут продавать на станциях "Днепр" и "Красный хутор"

Фото: Max Maximov.

В Киеве после 30 октября в столичном метро полностью исчезнут жетоны. На данный момент жетоны уже нельзя купить на нескольких станциях, а в августе их перестанут продавать на станциях "Днепр" и "Красный хутор".

"Жетоны перестали продавать на станциях "Ипподром", "Нивки" (выход в сторону пожарной части), на одном из выходов с "Теремков". С воскресенья перестали продавать жетоны на станции "Позняки" (выход со стороны ТРЦ "Пирамида"), на втором входе, где больше пассажиропоток, жетоны продают. Уже в августе по разработанному графику жетоны нельзя будет купить на станциях "Днепр" и "Красный хутор", они считаются одними из менее загруженных по пассажиропотоку на зеленой и красной ветке. Наши специалисты анализируют ситуацию и принимают решение, когда и на каких станциях прекращать продажу жетонов", – рассказала "Сегодня" советница начальника КП "Киевский метрополитен" Наталья Макогон.

Она уточнила, что в кассах будут продаваться е-билеты, бесконтактные карты, сейчас закупается и тестируется соответствующее оборудование.

Напомним, в столичной подземке начали отключать и демонтировать автоматы по продаже жетонов. "Сегодня" узнали, когда исчезнут жетоны и как теперь можно будет прокатиться в метро.

Отметим, ранее в Киеве мужчина принес на обмен 2300 жетонов метро старого образца.

Также мы писали, что в Киеве продолжается строительство ветки метро на Виноградарь. Общая стоимость ввода в эксплуатацию станций "Мостицкая" и "Проспект Правды" Сырецко-Печерской линии оценивается в 6 млрд гривен.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Вы сейчас просматриваете новость " Проезд в Киеве: какие станции метро откажутся от жетонов в августе". Другие Транспорт смотрите в блоке "Последние новости"