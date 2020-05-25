Проезд в киевском метро по-новому: кого пускают и кому могут отказать

Столичная подземка возобновила свою работу, но есть определенные условия для пассажиров

В понедельник, 25 мая, в Киеве возобновило свою работу метро. Корреспонденты сайта "Сегодня" проехали в самом первом поезде по "красной" ветке и выяснили, как состоялся запуск "подземки" от станции метро "Святошин", которая в "докарантинные" времена считалась одной из самых загруженных.

Несмотря на раннее время, 5:20 утра, у входа на еще закрытую станцию уже ожидали пассажиры. Когда через минут 10 полицейский открыл вход на станцию, люди направились к турникетам.

Дежурящая на турникетах контроллер заступила на смену в экипировке: кроме перчаток и обычной марлевой маски, на ней была еще и защитная пластиковая маска.

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В первый поезд в сторону центра в каждый из вагонов зашло не больше 4-5 человек, на последующих станциях в поезд заходили еще по 5-6 новых пассажиров, кроме станции "Вокзальная", где зашло втрое больше.

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Вместе с привычным объявлением станций в вагоне звучало оповещение: "Используйте маски и перчатки, заботьтесь о своем здоровье".

Первые пассажиры открывшегося метро

Все пассажиры были в масках, но лишь единицы – в перчатках.

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На перроне станции метро Крещатик было также не многолюдно. Но в отличие от других станций, здесь дежурили сразу трое полицейских, которые пристально наблюдали за входящими – все ли в масках. Все копы использовали средства индивидуальной защиты.

Опрошенные нами работники метрополитена сообщили, что не будут пускать пассажиров без масок. В это время на нескольких станциях "красной" ветки заметно увеличилось число пассажиров. Традиционно больше было тех, кто направлялся с левого берега столицы на правый. Впрочем, главным отличием "карантинного" метро от "докарантинного" стало то, что большинство людей старались рассаживаться не спонтанно, а подальше друг от друга. Настолько, насколько позволяло пространство в вагоне. Похоже, что изменился и интервал движения поездов – не проходило и трех минут, как вслед за уехавшим прибывал новый состав.

На станциях появились новые указатели

Также, как мы подметили, практически ни один из пассажиров не пользовался жетонами. Как нам разъяснили на "горячей линии" киевского метро, хоть жетоны уже и не продаются, но пока остаются действительными.

"Если они у вас есть, то вы можете ними расплачиваться. Через месяц уже такой возможности не будет", – сказала нам оператор.

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Как оказалось, некоторые из тех, у кого остались жетоны в наличии, пробуют продать их в качестве антиквариата на специализированных сайтах. Цены колеблются от 25 грн до 90 грн за штуку в зависимости от состояния.

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Открытие метро в столице стало одной из самых обсуждаемых тем в соцсетях. Те, кто уже успел проехать в метро 25 мая, выступили с несколькими предложениями. Например, несколько человек сошлись во мнении, что нужно рассмотреть возможность держать входные двери на станциях настежь открытыми, чтобы пассажиры не касались их руками.

Напомним, ранее сайт "Сегодня" также писал, что в Киеве возобновил свою работу наземный транспорт.

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