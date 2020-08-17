Проезд в маршрутках Киева может подорожать до 10 гривен: подробности

В мэрии пока что не комментировали обращение перевозчиков

Киевские перевозчики могут поднять стоимость проезда в маршрутках. На днях они обратились к столичным властям с просьбой внести изменения в функционирование рынка перевозок пассажиров в Киеве. Сайт "Сегодня" узнавал, что это означает для жителей города.

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В общественном союзе "Ассоциация перевозчиков Киева и Киевской области" отмечают, что пока они не говорят о конкретном подорожании, но и не исключают, что перевозчики могут пойти на такой отчаянный шаг.

"На данный момент, мы хотим обратить внимание городских властей на проблемы, которые существуют в сфере городских перевозок. Власти дотируют перевозки коммунальных предприятий – "Киевского метрополитена", "Киевпастранса", а о частном транспорте, маршрутных такси, которые перевозят больше пассажиров, чем весь общественный наземный транспорт Киева, незаслуженно забывают. Мы просим власть разобраться в вопросе компенсаций за перевозку льготников. Частные перевозчики готовы возить людей хоть по 5 гривен, но при условии, что им будет за это доплачивать город. Ведь нам нужно покупать новый подвижной состав, тратить деньги на ремонт, покупать топливо. Это достаточно большие средства", – поясняет сайту "Сегодня" Игорь Моисеенко, глава "Ассоциации перевозчиков Киева и Киевской области".

Перевозчики просят городские власти оказать им помощь: компенсировать перевозку льготников, установить экономически обоснованный регулируемый тариф, способствовать в получении кредитных средств от международных организаций на закупку нового подвижного состава.

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В ассоциации отмечают, что некоторые перевозчики уже на грани банкротства. За время действия адаптивного карантина большинство маршруток в городе работают в убыток – пассажиропоток на некоторых маршрутах упал практически в два-три раза. Напомним, что в Киеве 158 автобусных маршрутов, которые работают в режиме маршрутного такси. На них задействовано 1600 единиц подвижного состава. В 2019 году маршрутки перевозили в среднем 1 млн пассажиров в день, но после введения карантинных ограничений эта цифра составляет около 450 тысяч пассажиров в день.

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По словам главы ассоциации, частные перевозчики Киева имеют право повышать стоимость проезда самостоятельно.

"Город не регулирует стоимость проезда в частных маршрутках. Частный перевозчик за неделю до повышения обязан поставить в известность мэрию, а также предупредить пассажиров – указав дату, с которой начинает действовать новый тариф. Когда город регулировал тарифы, то перевозчики еще и обосновывали увеличение своих тарифов, предоставляя экономические расчеты. Сейчас им не нужно этого делать. Перевозчики могут поставить разные ценники – 10, 15, 20 гривен, но они прекрасно понимают, что у пассажиров тоже недостаточно средств. Поэтому вопрос подорожания постоянно откладывается. В то же время он возможен, поскольку в нынешних условиях перевозчики не зарабатывают, а просто выживают", – поясняет Игорь Моисеенко.

В столичной мэрии официально пока не комментируют обращение частных перевозчиков. У властей есть месяц на его рассмотрение.

"Частные перевозчики вправе изменить тариф на проезд самостоятельно. Город не может влиять на заявленный ими тариф", – пояснил нам источник в КГГА.

В то же время перевозчики надеются, что осенью карантинные ограничения на перевозки пассажиров будут сняты и пассажиропоток увеличится.

"У всех столичных транспортников единая проблема – существенно снизился пассажиропоток из-за карантина. У частных перевозчиков пассажиропоток снизился в два раза, на столько же уменьшилась и выручка. Мы надеемся, что осенью будут сняты карантинные ограничения и ситуация изменится. Иначе перевозчикам придется пересматривать тариф в сторону увеличения. Думаю, стоимость проезда в маршрутках может увеличиться до 10 гривен, то есть возрасти на 2-3 гривны", – рассказал сайту "Сегодня" Игорь Моисеенко, глава "Ассоциации перевозчиков Киева и Киевской области".

Напомним, не так давно столичные власти хотели отменить бесплатный проезд для льготников, которые не зарегистрированы в Киеве.

Также на сайте электронных петиций Киевсовета зарегистрировали предложение заменить бесплатный проезд пенсионерам и льготникам адресной финансовой помощью.

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